Gobierno de Maduro dice que seguirá en el diálogo hasta lograr un acuerdo - Runrun

JORGE ARREAZA DIJO EL 21 DE JULIO que los representantes del oficialismo “permanecerán sentados” en la mesa de diálogo con la oposición, en Barbados, hasta lograr “un acuerdo político”.
Por otro lado, se refirió a las sanciones impuestas por Estados Unidos a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y manifestó: “Han impuesto sanciones petroleras que además impactan a otros países hermanos como Cuba”.
Arreaza dijo también que contra Venezuela se lleva a cabo “una guerra no convencional”, por lo que pidió el fin de “la agresión imperialista y soberbia”.
Asimismo, hizo referencia a la relación de Venezuela con Irán y lamentó que se le “trate de demonizar”. Fue más allá e indicó: “Inventarán ahora que Venezuela está produciendo uranio (…) Hablan también de que hay células de Hizbulá (…), no hay ninguna presencia de ningún grupo, eso es absurdo”.
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