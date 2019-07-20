Tribunal ratifica privativa de libertad a imputados por caso Ángela Aguirre - Runrun

LUEGO DE CASI 12 HORAS, el Tribunal Cuarto de Violencia contra la Mujer del área metropolitana, en audiencia preliminar, ratificó la medida de privativa de libertad en contra de los siete imputados por el caso de Ángela Aguirre, menor de edad asesinada en la Isla La Terecaya de Puerto Ordaz, estado Bolívar.
A través de las redes sociales los padres de Ángela Aguirre aseguraron que el pase a juicio de las siete personas es “tan solo un paso, pero uno muy importante para ver y creer que habrá justicia”.
Ángel Aguirre padre de la adolescente dijo que todos los cargos fueron admitidos por las autoridades competentes.
Los cinco hombres permanecerán recluidos en la cárcel de El Rodeo II y las dos mujeres en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof). Durante la audiencia fueron admitidos los cargos y la acusación en contra de los imputados, el próximo paso es el juicio oral y público.
José Cedeño es imputado por femicidio agravado, violencia sexual y suministro de sustancias a menores de edad; José Zorrilla, Orlando Salazar, Wilmer Díaz, Glauber Zorrilla, Joselyn Barreto y Dayana Nicieza por omisión al socorro y complicidad en el delito de femicidio.
*Con información de TalCual y El Pitazo
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