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Autoridades buscan avioneta desaparecida que salió de Los Roques

El Pitazo20 mayo, 20191min27

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AUTORIDADES REPORTARON LA DESAPARICIÓN DE los radares de una avioneta que salió de Los Roques con destino al aeropuerto Metropolitano de Ocumare del Tuy. La aeronave, en el camino, cambió de ruta hacia Higuerote y nunca llegó.

Se trata de la aeronave YV-1343 (Barón BE-55) que emprendió su trayecto la mañana de este lunes 20 de mayo. El último contacto que se tuvo con la base aérea fue a las 11: 40 am, según informó en su cuenta Twitter el periodista Javier Mayorca.

Según el reporte, en la aeronave viajaban cinco personas. Se autorizó la misión de búsqueda a la avioneta DA42.

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