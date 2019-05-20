47 venezolanos han desaparecido en aguas del mar Caribe en menos de un mes

EL DIPUTADO CARLOS VALERO, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, informó que 47 venezolanos han desaparecido en aguas del mar Caribe tras naufragios de las embarcaciones Jonaily José y Ana María siniestradas el 23 de abril y el 16 de mayo, respectivamente.
Indicó que la última embarcación accidentada partió el pasado jueves desde Güiria con destino a Trinidad y Tobago con alrededor de 26 pasajeros, de los cuales se han podido identificar sólo 22, entre ellos, dos menores de edad de 2 y 3 años.
“Se repite la historia, un suceso similar al registrado en abril en esa misma ruta. Hasta los momentos no se conoce información oficial de las autoridades venezolanas. Esto mantiene en zozobra a los familiares. Solo ha habido un rescatado, identificado como Alberto Abreu, que presuntamente es el capitán del peñero”, expresó.
El parlamentario lamentó el suceso e informó que ante el silencio que existe sobre el caso, los familiares de las personas desaparecidas planean una jornada de protesta para llamar la atención de las autoridades.
“Es lamentable que esto esté ocurriendo y las autoridades guarden silencio y se mantengan inertes. Desde la Asamblea Nacional exigimos que se active urgente la búsqueda aérea de estas personas para que no ocurra lo mismo que con los 25 balseros que naufragaron en abril y quedaron desaparecidos”, manifestó.
Exhortó a las autoridades de Trinidad y Tobago y a la Fuerza Armada a prestarle atención las denuncias que han hecho familiares de las víctimas sobre un posible red de trata de persona que presuntamente secuestra las embarcaciones, sin embargo, la hipótesis que cobra más fuerza es el naufragio.
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