Oficializan nuevo horario laboral hasta el 30 abril - Runrun

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EN LA GACETA OFICIAL N° 41.614, de fecha 10 de abril de 2019, se establece un nuevo horario laboral tanto para el sector público como para el sector privado.
El decreto N° 3.818 establece, para ambos sectores, un horario especial laboral, desde las 8:00 am., hasta las 02:00 p.m., a partir del día lunes 01 de abril de 2019 hasta el martes 30 de abril de 2019.
Esta medida es prorrogable por el período que acuerde el Ejecutivo Nacional.
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