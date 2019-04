Pompeo: “ No se equivoquen, esta coalición sigue aislando a Maduro” - Runrun

MIKE POMPEO, SECRETARIO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS, inició este viernes en Santiago de Chile una gira por Latinoamérica para reforzar apoyo para la restauración por la democracia en Venezuela.

“Una coalición de 54 países apoya la transición pacífica y constitucional a la democracia en Venezuela. No se equivoquen, esta coalición sigue aislando a Maduro”, afirmó durante la conferencia de prensa.

El funcionario sostuvo un encuentro con el presidente chileno, Sebastián Piñera, y después visitará Paraguay, Perú y Colombia especifícamente en la frontera con Venezuela.

Pompeo manifestó que su país no dejará de pelear por la democracia en Venezuela y también expresó su apoyo a las sanciones económicas dirigidas a funcionarios de Nicolás Maduro. Expresó su valoración por el Grupo de Lima y la creación de Prosur, instancia de coordinación suramericana impulsada por los gobiernos de Chile y Colombia, felicitando al presidente Sebastián Piñera por el rol de Chile con respecto a la situación de Venezuela.

“Chile pertenece al Grupo de Lima, trabaja desde su interior y para lograr una solución a la crisis profunda que vive Venezuela. La posición de Chile con respecto a lo que vive el país, es que debe ser una solución pacífica y política”, expresó el diplomático.

El anuncio formal de la Secretaría de Estado estadounidense sobre la gira de Pompeo señaló que el viaje busca reforzar los compromisos con la democracia y los derechos humanos y reunir apoyo para restaurar la democracia en Venezuela.

Great to meet with President @sebastianpinera and Foreign Minister @robertoampuero today. #Chile’s work in @APEC advances fair and reciprocal trade, and its strong leadership in the Lima Group promotes the restoration of democracy in #Venezuela. Our partnership is strong. pic.twitter.com/etYl53ToXr

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 12 de abril de 2019