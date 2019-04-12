Detienen en España a Hugo "El Pollo" Carvajal por petición de justicia estadounidense - Runrun

Autoridades españolas detuvieron este viernes 12 de abril al mayor general, Hugo “El Pollo” Carvajal a petición de Estados Unidos.
La Justicia estadounidense actuó también contra Carvajal, ex jefe de la inteligencia militar del gobierno de Chávez, levantando dos acusaciones formales contra él por supuesto narcotráfico. Tuvo la oportunidad de solicitar su extradición, el 24 de julio de 2014 cuando fue detenido en la isla caribeña Aruba, pero la administración de Maduro intercedió y fue devuelto a Venezuela donde fue electo miembro de la asamblea nacional constituyente.
Carvajal se había trasladado clandestinamente a Madrid, donde reside su hijo, y estaba negociando con el Departamento de Justicia un acuerdo de protección sin carcel a cambio de cooperar ampliamente con la justicia americana, escribió el periodista Casto Ocando en su cuenta de Twitter.
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