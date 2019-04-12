MonitorDeVíctimas / Encapuchados asesinaron a un hombre e hirieron a tres miembros de la familia - Runrun

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#MonitorDeVíctimas / Encapuchados asesinaron a un hombre e hirieron a tres miembros de la familia

Sandra Guerrero12 abril, 20192min1

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Los vecinos auxiliaron a las víctimas hasta el hospital de El Llanito donde uno de ellos fue intervenido para intentar salvarle la vida, pero fue inútil

@SandraGuerrero1 / Fotografía Carlos Ramírez

 

LA NOCHE DE ESTE DOMINGO, cuando Ramón Celestino Hernández Figueroa y su familia se encontraban en su vivienda del sector
El Roble, kilómetro 15 de la carretera Petare-Santa Lucía, irrumpió de manera violenta un grupo de encapuchados que los sometió con las intenciones de perpetrar un robo, indicaron allegados a la víctima.

Los hombres le dieron un tiro en el cuello a Hernández Figueroa, de 41 años de edad, le dispararon en una rodilla a su esposa, a un hijo de 17 años de edad lo hirieron en la pierna izquierda, y a su hermano, de 10 años de edad, le dispararon en el hombro izquierdo.

Los vecinos, al percatarse de lo ocurrido, trasladaron a los heridos al Hospital de El Llanito donde Hernández Figueroa fue intervenido, pero murió a las 3:30 am del lunes.

Los otros heridos de la familia están recuperándose.

Hernández Figueroa era gandolero y laboraba para una empresa privada desde hacía muchos años. Era padre de cinco hijos cuyas edades oscilan entre los 23 años de edad y los 10 días de nacida. Era el segundo de tres hermanos.

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