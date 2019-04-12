MonitorDeVíctimas | Asesinaron a mototaxista para robarle 80 dólares con los que compraría un repuesto - Runrun

Familiares creen que los asesinos fueron “dateados” por alguien que sabía que llevaba la suma de dinero
Sandra Guerrero @SandraGuerrero1 / Fotografía: Carlos Ramírez
A las 7:00 am del pasado 31 de marzo, Jean Carlos Aponte Martínez, de 42 años de edad, mototaxista, salió desde el sector El Samán de Guarenas para llevar a un pasajero a un barrio de Petare.
Una vez que dejó al cliente y se disponía a regresar al sitio donde funciona el terminal de la cooperativa Gramma 2015, en Guarenas, a la que estaba adscrito, se percató que dos hombres en una moto lo perseguían. Entonces, decidió salir de la antigua vía que conduce de Petare a Guarenas para tomar la autopista.
Sin embargo, los individuos le dieron alcance y le efectuaron dos disparos que le impactaron en el cuello y el tórax. Posteriormente lo despojaron de sus pertenencias, incluyendo 80 dólares que estaban destinados para comprar un repuesto para su moto Empire Horse. La moto quedó en el sitio.
Aponte Martínez fue auxiliado por los funcionarios que tripulaban una patrulla de Polimiranda que pasó por el lugar y lo llevaron al Hospital de El Llanito donde falleció a las 10:00 pm de este lunes.
El paciente estuvo en terapia intensiva de donde lo sacaron para ubicarlo en una sala hospitalización donde su estado de salud empeoró. Sus allegados no descartan que alguien que sabía que el mototaxista tenía la suma de dólares suministró la información a los hombres que lo asesinaron.
Aponte Martínez era padre de dos hijos. Tenía cuatro años trabajando para la cooperativa de mototaxis Gramma 2015. Junto con un hermano morocho eran los menores de 10 hermanos.
La cooperativa para la cual laboraba la victima decidió que la moto de Aponte Martínez continuará incorporada a esa línea y todo el dinero que genere será entregado a la viuda.
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