Trinidad y Tobago abre un registro de estancias de 6 meses para venezolanos - Runrun

EL GOBIERNO DE TRINIDAD Y TOBAGO acordó abrir un registro por un periodo de dos semanas para que los venezolanos que permanecen en ese territorio obtengan un permiso de estadía inicial de seis meses, periodo en el que los ciudadanos de ese país suramericano podrán trabajar.
El ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young, informó este jueves en una conferencia de prensa posterior a la reunión de gabinete gubernamental de que el periodo de registro de dos semanas comenzará el próximo día 31 y se extenderá hasta el 14 de junio.
Los venezolanos que permanecen en Trinidad y Tobago, hayan llegado con permiso o de forma irregular, se beneficiarán del proceso, según detalló Young.
Dijo que se establecerán cinco centros de registro con intérpretes para el proceso ubicados en las ciudades de Puerto España, San Fernando, Arima, Cedros y Scarborough.
Los venezolanos que formen parte del proceso se someterán a exámenes médicos y al final de los seis meses se evaluarán sus casos antes de la posible extensión de su estancia en Trinidad y Tobago por el mismo periodo de tiempo.
Young reveló que los venezolanos podrán acceder a atención médica de emergencia, así como al tratamiento de problemas de salud como problemas cardíacos y cerebrovasculares, entre otros.
Sin embargo, agregó que no hay garantías de que sus hijos puedan recibir servicios educativos o de otro tipo de atención social.
Young dejó claro que la primera prioridad para el Gobierno es ofrecer servicios educativos para los hijos de ciudadanos de Trinidad y Tobago, pero dijo que si hay disponibilidad los venezolanos serán escolarizados.
Las tarjetas de registro que se preparan para los ciudadanos de Venezuela tendrán una identificación con foto y detalles de características personales.
Una vez se termine el proceso, la identificación requerida volverá a las aplicaciones normales que establecen las leyes de inmigración de Trinidad y Tobago.
Young dijo que el proceso no atenderá a los venezolanos que lleguen se forma irregular a Trinidad y Tobago en el futuro.
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