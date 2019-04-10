Michelle Bachelet anunció que visitará Venezuela en corto plazo - Runrun

La Misión Técnica de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que visitó Venezuela el 11 de marzo sugirió a Michelle Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos la ONU, que visite al país en un corto plazo.
“Queremos asegurarnos de que mi visita tenga un espacio abierto para relacionarme con todos los actores involucrados, para que sea una visita que tenga sentido. Nuestro rol es ser independientes, imparciales, objetivos y no selectivos, por lo tanto, con esa neutralidad debemos conversar con cada una de las partes en ese país”, expresó Bachelet.
Indicó que todavía no existe una fecha pautada para una visita a Venezuela.
Bachelet aseguró que la decisión de viajar a Venezuela también dependerá de la opinión de António Guterres, secretario general de la ONU. “La opinión que han entregado los colegas es que sería bueno que ello se concrete en un plazo corto”, agregó.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas expresó su inquietud por las violaciones de derechos humanos y las restricciones que se viven en el país con respecto a la libertad de expresión.
“Estoy profundamente preocupada por la reducción del espacio democrático, especialmente la criminalización continua de la protesta pacífica y la disidencia en Venezuela“, declaró. Ha habido ejecuciones extrajudiciales y persecuciones contra la oposición, indicó en la presentación de su informe oral ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
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