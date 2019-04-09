AN autoriza designar juntas ad hoc en filiales de Pdvsa en Curazao y Holanda - Runrun

EL PARLAMENTO VENEZOLANO autorizó a Juan Guaidó para ampliar los integrantes y atribuciones de la junta administradora ad hoc de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), con el objeto de designar nuevas juntas directivas de las filiales en Sudamérica, Curazao y Holanda.
El diputado y presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, Elías Matta, explicó que la junta ad hoc debe ampliarse para proteger los bienes de la estatal Pdvsa en el exterior y, que tenga una representatividad internacional para designar a los representantes en filiales. Igualmente tendrán potestad de negociar deuda externa. Como presidente de la junta ad hoc de Pdvsa se propone al ingeniero Luis Pacheco.
A través de un acuerdo presentado por esta Comisión durante la sesión plenaria de la AN de este martes, se le dio autorización al mandatario encargado Juan Guaidó para modificar el decreto presidencial para ampliar las atribuciones de la junta directiva a hoc de Pdvsa y de sus empresas filiales constituidas en Venezuela y el extranjero.
Además, esta junta directiva podrá ejercer representación legal de Pdvsa y tendrá todas la funciones que corresponden a la junta directiva y presidencia de la estatal petrolera para poder realizar cobros y pagos, previa autorización de la AN.
“Ya el presidente Guaidó logró que Citgo esté de nuevo en manos del pueblo venezolano (…) Hoy Citgo Holding está siendo manejada por la junta directiva que designamos en la Asamblea Nacional, tenemos que ampliar junta ad hoc de Pdvsa de cinco a nueve miembros”, indicó Matta.
La nueva junta administradora ad hoc de Pdvsa está integrada por: Luis Pacheco en el cargo de presidente, Simón Antúnez, Gustavo Velásquez, Carlos José Balza, Ricardo Alfredo Prada, Claudio Martínez, León Miura, María Lizardo y Alejandro Grisanti.
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