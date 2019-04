“Esto es el infierno de Dante”: testimonio de un habitante de Maracaibo, la ciudad petrolera de Venezuela, en medio de los apagones - Runrun

CARLOS BOSCÁN VIVE EN MARACAIBO, capital del estado fronterizo del Zulia, uno de los más afectados por los apagones que vive Venezuela. El pasado lunes 1 de abril se comunicó vía WhatsApp con un amigo en Miami que le preguntó cómo estaba. Transcribimos los cuatro audios que envió y los publicamos con su permiso.

Venezuela atraviesa una fuerte crisis energética, según expertos, producto de más de 10 años de desinversión en el sector, desvío de recursos y falta del mantenimiento de las principales fuentes de electricidad.

En marzo han ocurrido en el país cinco grandes apagones nacionales de los que aún no han podido recuperarse, pero este testimonio muestra cómo en el interior del país, lejos de la capital, Caracas, el problema ha sido mayor y por un tiempo más prolongado.

Además Maracaibo, conocida como “la ciudad petrolera”, se caracteriza por temperaturas que oscilan entre 95 y 100 grados Fahrenheit.

***

“Te puedo contar desde aquí mi visión, lo que he vivido…

El pesar en Caracas es que hubo un bajón (de luz), se fue la luz y a las dos horas llegó, pero en Maracaibo esto es… el infierno de Dante, esta ‘verga’ (situación).

Llevamos sin luz desde el viernes pasado (29 de marzo). Comunicarse vía WhatsApp es muy complicado, no hay señal, no hay comunicación. En mi WhatsApp veo las actualizaciones y es de gente de afuera (del país) o de Caracas, la gente de Maracaibo no actualiza, no coloca nada, de vez en cuando medio ves algo de alguien que logró cargar su teléfono en el carro o algo…

…El viernes nos quedamos sin señal, igual en Valera… mi hermana no tiene batería, yo porque tengo un amigo que a escasas cuadras del edifico donde vivo tiene una planta eléctrica y todas las noches voy y me carga el teléfono y el “power bank”… la gente no tiene batería y los que tienen igual no salen los mensajes y no te puedes comunicar.

… yo estoy aquí en una zona privilegiada en el norte de Maracaibo; esta mañana me moví al centro de Maracaibo y pasando la (Universidad) Urbe ya se murió todo: Digitel y Movistar. No hubo manera de conectarme para hacerle el pago al taxi que me hizo la diligencia, tuvimos que devolvernos (para poder usar el punto de pago).

La situación del agua es otra cosa: la gente está rompiendo tuberías para poder tomar agua.

Esto es un caos, viejo, un absoluto caos.

Nosotros en el Zulia estamos padeciendo esta ‘verga’ (situación) desde al año 2009, hace 10 años el Zulia ha sido sometido a racionamiento eléctrico, lo digo así sin pelos en la lengua, para que Caracas tuviera agua, luz, estuviera cómoda, esto no es regionalismo, es la pura realidad.

Entonces, los racionamientos son desde 2009, decían que si el Fenómeno del Niño, que si tal (excusas del gobierno). Y transcurrieron los años…

En el periodo anterior de la gobernación de Arias Cárdenas habían disminuido los racionamientos eléctricos. A la semana eran tres horas y había zonas en las que no se iba la luz, había otras donde se iba dos horas al día.

Cuando llegó el gobernador Omar Prieto, luego del fatídico 2017, ese 23 de diciembre explotó una ‘verga’ aquí no recuerdo bien qué pasó y yo no estaba aquí porque estaba de vacaciones, y la gente no tuvo luz por dos días. Era la navidad de 2017.

En agosto de 2018 les pasaron por encima a las especificaciones técnicas de un cableado dentro del Puente sobre El Lago (de Maracaibo), que es una tecnología japonesa que hace un enlace de la 765, que es la toma de luz más grande de Venezuela, compa, y explotó y nos quedamos sin luz una semana”.

La explosión de diciembre de 2017 y luego la de agosto del 2018 : después de esas dos circunstancias se incrementaron los racionamientos y pasaron de dos a cuatro y seis horas (al día).

(Antes de estos apagones de marzo) ya estábamos viviendo en los últimos meses una cosa de locos: nos quitaban la luz en la madrugada, nos colocaban la luz en la mañana, la quitaban en la tarde.

En los últimos dos meses, antes de la explosión del 7 de marzo, a nosotros nos tocaba pasar la noche sin luz, llegar a la oficina a las 8 am, que nos durara dos horas, llegaba a las 10 am, 11 am, luego volvía a las 5 pm, terminábamos la jornada con una trampa que hacíamos dentro de los locales para poder tener 110 voltios, prender las computadoras y poder hacer el trabajo que hacemos. Luego llegar al apartamento a las 6 pm y disfrutar de energía eléctrica a las 10 pm – 11 pm.

Si yo me pongo a sacar la cuenta, en los últimos 90 días hemos estado con luz 40 días. Es una cosa loca.

Nosotros estamos aquí en la cola del suministro eléctrico, y aquí hay cuatro termoeléctricas instaladas para darle luz al estado Zulia y ninguna funciona por corrupción.

Hemos visto imágenes sobre la situación del lago de Maracaibo, se ven los cables como si fuera una guerra.

El bloqueo informativo que tiene el gobierno a través de Jorge Rodríguez (ministro de comunicaciones de Maduro) y su hermana, (Delcy Rodríguez, encargada del sistema eléctrico de Maduro), es brutal.

La gente cree que esto que estamos contando en las redes sociales es un cuento de hadas, que estamos “politizando” la situación.

Loco, no hay forma de que yo te lo explique o te lo diga, solamente hay que vivirlo para entenderlo, es que es ‘arrecho’ (muy terrible), estar como estamos ahorita.

Tenemos cinco días sin beber agua fría, viejo, agua fría.

Que se te pudra la proteína porque no hay como refrigerarla, que tanto te cuesta comprar la proteína..

No necesito una nota de voz, necesito una vida para contarte esta vaina. Es ‘arrecho’ quedarte varado en tu apartamento, armando un ‘ camping‘en la sala viendo como se te caen los activos, se te aminora el sueldo, las ganancias… esto es una cosa de locos, papá”.

