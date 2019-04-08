Colombia rechaza acusación de ser fuente de “ataques cibernéticos” - Runrun

Artículos Relacionados
EL GOBIERNO COLOMBIANO rechazó “enfáticamente” este lunes ser fuente de “ataques cibernéticos” contra el sistema eléctrico de Venezuela, tal y como le acusó el presidente, Nicolás Maduro.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, rechaza enfáticamente las recientes declaraciones del usurpador Nicolás Maduro, en las que acusa a Colombia de ser fuente de ‘ataques cibernéticos’ contra el sistema eléctrico de Venezuela”, según un comunicado de la Cancillería.
Maduro afirmó este sábado que el sistema eléctrico de su país también ha sido “atacado” desde Chile y Colombia, con el apoyo el apoyo del Gobierno de Estados Unidos, al que acusa de haber provocado los apagones ocurridos en marzo.
La Cancillería colombiana asegura en su comunicado que tales acusaciones “carecen de todo fundamento” y solo “pretenden confundir a la opinión pública y encubrir la responsabilidad del gobierno en la crisis que atraviesa Venezuela”.
Finalmente, Colombia reafirma “su compromiso responsable y solidario frente a la compleja emergencia humanitaria en Venezuela”
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMS9lbGxpb3R0YWJyYW1zLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NzkxNS9lbGxpb3R0LWFicmFtcy12aWFqYS1hLWVzcGFuYS15LXBvcnR1Z2FsLXBhcmEtZGlzY3V0aXItdHJhbnNpY2lvbi1wb2xpdGljYS1lbi12ZW5lenVlbGEvIiB0aXRsZT0iRWxsaW90dCBBYnJhbXMgdmlhamEgYSBFc3Bhw7FhIHkgUG9ydHVnYWwgcGFyYSBkaXNjdXRpciB0cmFuc2ljacOzbiBwb2zDrXRpY2EgZW4gVmVuZXp1ZWxhIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Q3Jpc2lzPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzc5MTUvZWxsaW90dC1hYnJhbXMtdmlhamEtYS1lc3BhbmEteS1wb3J0dWdhbC1wYXJhLWRpc2N1dGlyLXRyYW5zaWNpb24tcG9saXRpY2EtZW4tdmVuZXp1ZWxhLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkVsbGlvdHQgQWJyYW1zIHZpYWphIGEgRXNwYcOxYSB5IFBvcnR1Z2FsIHBhcmEgZGlzY3V0aXIgdHJhbnNpY2nDs24gcG9sw610aWNhIGVuIFZlbmV6dWVsYTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDQvSnVhbkd1YWlkb8yBLXByZXNpZGVudGVBTi5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzc5MTIvanVhbi1ndWFpZG8tYW51bmNpYS1pbmljaW8tZGUtY29uc3VsdGEtcHVibGljYS1kZWwtcHJveWVjdG8tZGUtbGV5LWRlLWdhcmFudGlhcy1sYWJvcmFsZXMvIiB0aXRsZT0iSnVhbiBHdWFpZMOzIGFudW5jaWEgaW5pY2lvIGRlIGNvbnN1bHRhIHDDumJsaWNhIGRlbCBwcm95ZWN0byBkZSBsZXkgZGUgZ2FyYW50w61hcyBsYWJvcmFsZXMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Db25zdWx0YTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc3OTEyL2p1YW4tZ3VhaWRvLWFudW5jaWEtaW5pY2lvLWRlLWNvbnN1bHRhLXB1YmxpY2EtZGVsLXByb3llY3RvLWRlLWxleS1kZS1nYXJhbnRpYXMtbGFib3JhbGVzLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkp1YW4gR3VhaWTDsyBhbnVuY2lhIGluaWNpbyBkZSBjb25zdWx0YSBww7pibGljYSBkZWwgcHJveWVjdG8gZGUgbGV5IGRlIGdhcmFudMOtYXMgbGFib3JhbGVzPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMi9DYXJsb3NWZWNjaGlvLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NzkwOS9jYXJsb3MtdmVjY2hpby1hLWpvcmdlLWFycmVhemEtbGEtdW5pY2EtaW5pY2lhdGl2YS1zaW5jZXJhLWVzLWxhLXNhbGlkYS1kZS1tYWR1cm8vIiB0aXRsZT0iQ2FybG9zIFZlY2NoaW8gYSBKb3JnZSBBcnJlYXphOiDigJxMYSDDum5pY2EgaW5pY2lhdGl2YSBzaW5jZXJhIGVzIGxhIHNhbGlkYSBkZSBNYWR1cm/igJ0iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5DYXJsb3MgVmVjY2hpbzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc3OTA5L2Nhcmxvcy12ZWNjaGlvLWEtam9yZ2UtYXJyZWF6YS1sYS11bmljYS1pbmljaWF0aXZhLXNpbmNlcmEtZXMtbGEtc2FsaWRhLWRlLW1hZHVyby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5DYXJsb3MgVmVjY2hpbyBhIEpvcmdlIEFycmVhemE6IOKAnExhIMO6bmljYSBpbmljaWF0aXZhIHNpbmNlcmEgZXMgbGEgc2FsaWRhIGRlIE1hZHVyb+KAnTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTIvQU1MT18uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc3OTA2L2FtbG8tbWV4aWNvLXRpZW5lLXB1ZXJ0YXMtYWJpZXJ0YXMtcGFyYS1tZWRpYXItZW4tbGEtY3Jpc2lzLXZlbmV6b2xhbmEvIiB0aXRsZT0iQU1MTzog4oCcTcOpeGljbyB0aWVuZSBwdWVydGFzIGFiaWVydGFz4oCdIHBhcmEgbWVkaWFyIGVuIGxhIGNyaXNpcyB2ZW5lem9sYW5hIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QU1MTzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc3OTA2L2FtbG8tbWV4aWNvLXRpZW5lLXB1ZXJ0YXMtYWJpZXJ0YXMtcGFyYS1tZWRpYXItZW4tbGEtY3Jpc2lzLXZlbmV6b2xhbmEvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+QU1MTzog4oCcTcOpeGljbyB0aWVuZSBwdWVydGFzIGFiaWVydGFz4oCdIHBhcmEgbWVkaWFyIGVuIGxhIGNyaXNpcyB2ZW5lem9sYW5hPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMC9CYW5jby1NdW5kaWFsLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NzkwNC9sYXMtNC1ub3RpY2lhcy1lY29ub21pY2FzLW1hcy1pbXBvcnRhbnRlcy1kZS1ob3ktOGFici8iIHRpdGxlPSJMYXMgNyBub3RpY2lhcyBlY29uw7NtaWNhcyBtw6FzIGltcG9ydGFudGVzIGRlIGhveSAjOEFiciIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkJhbmNvIE11bmRpYWw8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NzkwNC9sYXMtNC1ub3RpY2lhcy1lY29ub21pY2FzLW1hcy1pbXBvcnRhbnRlcy1kZS1ob3ktOGFici8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5MYXMgNyBub3RpY2lhcyBlY29uw7NtaWNhcyBtw6FzIGltcG9ydGFudGVzIGRlIGhveSAjOEFicjwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2Pg==