Juan Guaidó anuncia inicio de consulta pública del proyecto de ley de garantías laborales - Runrun

JUAN GUAIDÓ, PRESIDENTE interino de Venezuela, se reunió este lunes con los trabajadores de la administración pública en el Palacio Federal para anunciar el inicio de la fase de consulta pública del proyecto de ley de garantías laborales, que fue aprobado en primera discusión el pasado 2 de abril en sesión ordinaria.
Guaidó pidió llevar este proyecto de ley a cada lugar de trabajo y discutirlo abiertamente para que conozcan su alcance que no es otro, según Guaidó, que proteger a los funcionarios públicos que contribuyan a restablecer el orden democrático.
Destacó que la normativa tiene el propósito de “acabar con el chantaje y el sometimiento” que viven los trabajadores y dignificar las luchas reivindicativas en conjunto con la lucha por la democracia y la libertad de Venezuela.
Además, instó a conformar los comités de ayuda y libertad en cada institución del Estado, y a protestar de forma organizada.
“Ya el miedo se perdió. Ya cuentan con una ley de garantías. Nadie puede vivir de su sueldo y lo único claro es que, de perpetuarse el régimen, nadie va a poder sobrevivir. Llegó el cese definitivo de la usurpación y los necesitamos, hermanos”, dijo a los trabajadores del sector público.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMi9DYXJsb3NWZWNjaGlvLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NzkwOS9jYXJsb3MtdmVjY2hpby1hLWpvcmdlLWFycmVhemEtbGEtdW5pY2EtaW5pY2lhdGl2YS1zaW5jZXJhLWVzLWxhLXNhbGlkYS1kZS1tYWR1cm8vIiB0aXRsZT0iQ2FybG9zIFZlY2NoaW8gYSBKb3JnZSBBcnJlYXphOiDigJxMYSDDum5pY2EgaW5pY2lhdGl2YSBzaW5jZXJhIGVzIGxhIHNhbGlkYSBkZSBNYWR1cm/igJ0iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5DYXJsb3MgVmVjY2hpbzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc3OTA5L2Nhcmxvcy12ZWNjaGlvLWEtam9yZ2UtYXJyZWF6YS1sYS11bmljYS1pbmljaWF0aXZhLXNpbmNlcmEtZXMtbGEtc2FsaWRhLWRlLW1hZHVyby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5DYXJsb3MgVmVjY2hpbyBhIEpvcmdlIEFycmVhemE6IOKAnExhIMO6bmljYSBpbmljaWF0aXZhIHNpbmNlcmEgZXMgbGEgc2FsaWRhIGRlIE1hZHVyb+KAnTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTIvQU1MT18uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc3OTA2L2FtbG8tbWV4aWNvLXRpZW5lLXB1ZXJ0YXMtYWJpZXJ0YXMtcGFyYS1tZWRpYXItZW4tbGEtY3Jpc2lzLXZlbmV6b2xhbmEvIiB0aXRsZT0iQU1MTzog4oCcTcOpeGljbyB0aWVuZSBwdWVydGFzIGFiaWVydGFz4oCdIHBhcmEgbWVkaWFyIGVuIGxhIGNyaXNpcyB2ZW5lem9sYW5hIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QU1MTzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc3OTA2L2FtbG8tbWV4aWNvLXRpZW5lLXB1ZXJ0YXMtYWJpZXJ0YXMtcGFyYS1tZWRpYXItZW4tbGEtY3Jpc2lzLXZlbmV6b2xhbmEvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+QU1MTzog4oCcTcOpeGljbyB0aWVuZSBwdWVydGFzIGFiaWVydGFz4oCdIHBhcmEgbWVkaWFyIGVuIGxhIGNyaXNpcyB2ZW5lem9sYW5hPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMC9CYW5jby1NdW5kaWFsLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NzkwNC9sYXMtNC1ub3RpY2lhcy1lY29ub21pY2FzLW1hcy1pbXBvcnRhbnRlcy1kZS1ob3ktOGFici8iIHRpdGxlPSJMYXMgNyBub3RpY2lhcyBlY29uw7NtaWNhcyBtw6FzIGltcG9ydGFudGVzIGRlIGhveSAjOEFiciIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkJhbmNvIE11bmRpYWw8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NzkwNC9sYXMtNC1ub3RpY2lhcy1lY29ub21pY2FzLW1hcy1pbXBvcnRhbnRlcy1kZS1ob3ktOGFici8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5MYXMgNyBub3RpY2lhcyBlY29uw7NtaWNhcyBtw6FzIGltcG9ydGFudGVzIGRlIGhveSAjOEFicjwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDIvSk9ITi1CT0xUT04ucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc3ODgyL2pvaG4tYm9sdG9uLW1hZHVyby1kZWJlLWFjZXB0YXItbGEtb2ZlcnRhLWRlLWFtbmlzdGlhLWRlLWd1YWlkby8iIHRpdGxlPSJKb2huIEJvbHRvbjog4oCcTWFkdXJvIGRlYmUgYWNlcHRhciBsYSBvZmVydGEgZGUgYW1uaXN0w61hIGRlIEd1YWlkw7PigJ0iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BbW5pc3RpYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc3ODgyL2pvaG4tYm9sdG9uLW1hZHVyby1kZWJlLWFjZXB0YXItbGEtb2ZlcnRhLWRlLWFtbmlzdGlhLWRlLWd1YWlkby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Kb2huIEJvbHRvbjog4oCcTWFkdXJvIGRlYmUgYWNlcHRhciBsYSBvZmVydGEgZGUgYW1uaXN0w61hIGRlIEd1YWlkw7PigJ08L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAyL1ZlbmV6dWVsYXBlcmRvbi5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM3Nzg3OS9qdWVnb3MtZGUtdHJvbm9zLXBvci10b255LWJpYW5jaGkvIiB0aXRsZT0iSnVlZ29zIGRlIFRyb25vcywgcG9yIFRvbnkgIEJpYW5jaGkiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5jaGluYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zNzc4NzkvanVlZ29zLWRlLXRyb25vcy1wb3ItdG9ueS1iaWFuY2hpLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkp1ZWdvcyBkZSBUcm9ub3MsIHBvciBUb255ICBCaWFuY2hpPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+
Post Views:
1
Enviar Comentarios