Carlos Vecchio a Jorge Arreaza: “La única iniciativa sincera es la salida de Maduro” - Runrun

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Carlos Vecchio a Jorge Arreaza: “La única iniciativa sincera es la salida de Maduro”

El Pitazo8 abril, 20191min6

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CARLOS VECCHIO, REPRESENTANTE de Venezuela en Estados Unidos designado por Juan Guaidó, desestimó un nuevo llamado al diálogo realizado por Nicolás Maduro, a través del Mecanismo de Montevideo.

[email protected] única iniciativa sincera y rigurosa es salida d Maduro y su mafia.Nadie les cree.Hablan d “diálogo” d la boca para afuera. Su “diálogo” es encarcelar a Marrero, asesinar Vzlnos con colectivos y querer encarcelar a Pdte @jguaido .Vzla no necesita falsos diálogos”, respondió Vecchio al canciller Jorge Arreaza, a través de su cuenta de Twitter.

 

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