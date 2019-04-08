Carlos Vecchio a Jorge Arreaza: “La única iniciativa sincera es la salida de Maduro” - Runrun

CARLOS VECCHIO, REPRESENTANTE de Venezuela en Estados Unidos designado por Juan Guaidó, desestimó un nuevo llamado al diálogo realizado por Nicolás Maduro, a través del Mecanismo de Montevideo.
“[email protected] única iniciativa sincera y rigurosa es salida d Maduro y su mafia.Nadie les cree.Hablan d “diálogo” d la boca para afuera. Su “diálogo” es encarcelar a Marrero, asesinar Vzlnos con colectivos y querer encarcelar a Pdte @jguaido .Vzla no necesita falsos diálogos”, respondió Vecchio al canciller Jorge Arreaza, a través de su cuenta de Twitter.
.@jaarreaza única iniciativa sincera y rigurosa es salida d Maduro y su mafia.Nadie les cree.Hablan d “diálogo” d la boca para afuera. Su “diálogo” es encarcelar a Marrero, asesinar Vzlnos con colectivos y querer encarcelar a Pdte @jguaido .Vzla no necesita falsos diálogos https://t.co/rLV1SuOn0e
— CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) April 7, 2019
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