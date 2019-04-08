Las 4 noticias económicas más importantes de hoy #8Abr - Runrun

El Banco Mundial estudiará un plan para atender la pobreza en Venezuela
El Banco Mundial evalúa un plan para atender la pobreza en Venezuela en el marco de un programa amplio de recuperación económica del país ante un eventual cambio de gobierno, dijo Carlos Végh, economista jefe del BM para América Latina y el Caribe. Banca y Negocios
Consecomercio: 8 de cada 10 comercios cierran sus puertas tras colapso eléctrico
El primer Vicepresidente de Consecomercio, Vito Vinceslao, afirmó a raíz de la crisis eléctrica que se viene presentando en el país hay descalabro en el sistema económico en el comercios y servicios, de cada diez negocios ocho están cerrando sus santamarìa, porque hay una descapitalización de los comerciantes. Afirma que esto preocupa al sector porque se deja sin servicio y comercios a los ciudadanos, pero eso no es porque el comerciante quiera. Descifrado
Cámara automotriz calcula que la industria opera a 14 % de su capacidad
El presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores (Favenpa), Omar Bautista, informó que el sector productor de piezas de vehículos opera en 14 % de su capacidad a lo largo del territorio nacional, debido a que existe una pérdida en el mercado producto del factor inflacionario que afecta a la nación. Esto ha provocado que la población consumidora de autopartes se haya minimizado considerablemente, según reseña el portal de Unión Radio. Descifrado
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMC9CYW5jby1NdW5kaWFsLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3Nzg0Ny9iYW5jby1tdW5kaWFsLWV2YWx1YS11bi1wbGFuLXBhcmEtYXRlbmRlci1sYS1wb2JyZXphLWVuLXZlbmV6dWVsYS8iIHRpdGxlPSJCYW5jbyBNdW5kaWFsIGV2YWzDumEgdW4gcGxhbiBwYXJhIGF0ZW5kZXIgbGEgcG9icmV6YSBlbiBWZW5lenVlbGEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5CYW5jbyBNdW5kaWFsPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzc4NDcvYmFuY28tbXVuZGlhbC1ldmFsdWEtdW4tcGxhbi1wYXJhLWF0ZW5kZXItbGEtcG9icmV6YS1lbi12ZW5lenVlbGEvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+QmFuY28gTXVuZGlhbCBldmFsw7phIHVuIHBsYW4gcGFyYSBhdGVuZGVyIGxhIHBvYnJlemEgZW4gVmVuZXp1ZWxhPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMC9CYW5jby1NdW5kaWFsLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NzY3OC9iYW5jby1tdW5kaWFsLWNyZWUtcXVlLXZlbmV6dWVsYS12aXZlLWxhLXBlb3ItY3Jpc2lzLWVuLWxhLWhpc3RvcmlhLWRlLWxhLXJlZ2lvbi8iIHRpdGxlPSJCYW5jbyBNdW5kaWFsIGNyZWUgcXVlIFZlbmV6dWVsYSB2aXZlIGxhIOKAnHBlb3IgY3Jpc2lz4oCdIGVuIGxhIGhpc3RvcmlhIGRlIGxhIHJlZ2nDs24iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5CYW5jbyBNdW5kaWFsPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzc2NzgvYmFuY28tbXVuZGlhbC1jcmVlLXF1ZS12ZW5lenVlbGEtdml2ZS1sYS1wZW9yLWNyaXNpcy1lbi1sYS1oaXN0b3JpYS1kZS1sYS1yZWdpb24vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+QmFuY28gTXVuZGlhbCBjcmVlIHF1ZSBWZW5lenVlbGEgdml2ZSBsYSDigJxwZW9yIGNyaXNpc+KAnSBlbiBsYSBoaXN0b3JpYSBkZSBsYSByZWdpw7NuPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMi9wZHZzYWN1cmF6YW8uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc3MzkxL3Byb2R1Y2Npb24tZGUtcGV0cm9sZW8tZGUtdmVuZXp1ZWxhLWJhamEtYS1tZW5vcy1kZS0xLW1pbGxvbi1kZS1iYXJyaWxlcy1kaWFyaW9zLyIgdGl0bGU9IlByb2R1Y2Npw7NuIGRlIHBldHLDs2xlbyBkZSBWZW5lenVlbGEgYmFqYSBhIG1lbm9zIGRlIDEgbWlsbMOzbiBkZSBiYXJyaWxlcyBkaWFyaW9zIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+T1BFUDwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc3MzkxL3Byb2R1Y2Npb24tZGUtcGV0cm9sZW8tZGUtdmVuZXp1ZWxhLWJhamEtYS1tZW5vcy1kZS0xLW1pbGxvbi1kZS1iYXJyaWxlcy1kaWFyaW9zLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPlByb2R1Y2Npw7NuIGRlIHBldHLDs2xlbyBkZSBWZW5lenVlbGEgYmFqYSBhIG1lbm9zIGRlIDEgbWlsbMOzbiBkZSBiYXJyaWxlcyBkaWFyaW9zPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMS9wZXRyb2xlb18xNy0xMjAweDQ4MC04MDB4NDQ1LmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NjY1NS9wb3ItcHJpbWVyYS12ZXotZW4tbGEtaGlzdG9yaWEtdmVuZXp1ZWxhLW5vLW1hbmRhLW5pLXVuLWJhcnJpbC1kZS1wZXRyb2xlby1hLWVldXUvIiB0aXRsZT0iUG9yIHByaW1lcmEgdmV6IGVuIGxhIGhpc3RvcmlhLCBWZW5lenVlbGEgbm8gbWFuZGEgbmkgdW4gYmFycmlsIGRlIHBldHLDs2xlbyBhIEVFVVUiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5DcnVkbzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc2NjU1L3Bvci1wcmltZXJhLXZlei1lbi1sYS1oaXN0b3JpYS12ZW5lenVlbGEtbm8tbWFuZGEtbmktdW4tYmFycmlsLWRlLXBldHJvbGVvLWEtZWV1dS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5Qb3IgcHJpbWVyYSB2ZXogZW4gbGEgaGlzdG9yaWEsIFZlbmV6dWVsYSBubyBtYW5kYSBuaSB1biBiYXJyaWwgZGUgcGV0csOzbGVvIGEgRUVVVTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDMvRk9STUFUTy1OT1RBUy1SUi0xOC5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzY0OTUvbGFzLTctbm90aWNpYXMtZWNvbm9taWNhcy1tYXMtaW1wb3J0YW50ZXMtZGUtaG95LTIwbWFyLyIgdGl0bGU9IkxhcyA3IG5vdGljaWFzIGVjb27Ds21pY2FzIG3DoXMgaW1wb3J0YW50ZXMgZGUgaG95ICMyME1hciIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmdvYmllcm5vPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzY0OTUvbGFzLTctbm90aWNpYXMtZWNvbm9taWNhcy1tYXMtaW1wb3J0YW50ZXMtZGUtaG95LTIwbWFyLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkxhcyA3IG5vdGljaWFzIGVjb27Ds21pY2FzIG3DoXMgaW1wb3J0YW50ZXMgZGUgaG95ICMyME1hcjwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2Pg==
Post Views:
6
Enviar Comentarios