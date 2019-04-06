Reprimieron marchas de Operación Libertad en Lara y Yaracuy - Runrun

Fuerzas del Estados reprimieron las marchas que se desarrollaron este sábado, 6 de abril, en ciudades de los estados Lara y Yaracuy, en la región centroccidental del país, durante la primera convocatoria de la Operación Libertad, liderada por el presidente encargado, Juan Guaidó.
En San Felipe, uniformados arremetieron contra los manifestantes con bombas lacrimógenas, al tiempo que colectivos (paramilitares del chavismo) amedrentaron y robaron a quienes salieron a protestar. Sin embargo, un grupo de ciudadanos golpeó y bajó de sus motocicletas a algunos de los encapuchados.
En Lara, la Guardia Nacional atacó con gases lacrimógenas a quienes estaban concentrados en el Distribuidor Bellas Artes de Cabudare, al final de la avenida Nectario María (La Ribereña), y bloqueó la vía con un cordón de uniformados armados.
El mismo cuerpo militar hizo lo propio a otro grupo que marchaba en la avenida Libertador de Barquisimeto con calle 54, según denunció el diputado Daniel Antequera.
Más información en El Nacional.
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