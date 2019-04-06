Guardia Nacional reprimió a manifestantes en Maracaibo este #6Abr - Runrun

Cientos de marabinos se concentraron en la plaza Francisco Araujo, en la urbanización La Rotaria al oeste de la ciudad. Media hora más tarde, inició la represión.
Tras la ida de los funcionarios, a las 11.00 am los seguidores de Juan Guaidó, jefe del Parlamento, decidieron marchar hasta la sede de Corpoelec, ubicada en Amparo con Circunvalación 2.
Pero, a la mitad del camino, justo en el sector Valle Claro, la GN los emboscó, les impidió el paso y les lanzó bombas lacrimógenas y perdigones.
Una horas después, se mantenía el enfrentamiento. El Pitazo constató cuando cuatro motorizados de la GN sorprendió a un grupo de manifestantes por una calle aledaña y golpeó con los escudos a dos jóvenes.
La marcha de la zona este también fue reprimida. Los manifestante se concentraron en la calle 5 de Julio con avenida Delicias y caminaron hasta Bella Vista para ir hasta la sede de Hidrolago para exigir mejoras en el servicio.
Justo frente a la Iglesia La Consolación, a unas cuadras de Hidrolago, comenzó la represión. Lanzaron bombas lacrimógenas y perdigones, mientras que jóvenes manifestantes respondieron con piedras.
Los periodistas Gerard Torres de TvVenezuela y María Carolina Quintero de VPI denunciaron que guardias nacionales los golpearon y les robaron los celulares.
El helicóptero usado por autoridades de la Gobernación de Zulia mantuvo el sobrevuelo durante la concentración y represión.
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