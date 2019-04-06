Nora Bracho y Renzo Prieto fueron detenidos por la GNB en Zulia - Runrun

LA PARLAMENTARIA NORA BRACHO fue detenida este sábado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana cuando apoyaba las manifestaciones ciudadanas en Maracaibo, estado Zulia. El legislador Renzo Prieto también fue aprehendido junto al activista Gregory Sanabria.
Adriana Pichardo, diputada de la Asamblea Nacional, confirmó la información y denunció la detención arbitraria de los legisladores. “Están violando su inmunidad parlamentaria”, advirtió.
Se registran varios episodios de represión en la capital zuliana luego de la convocatoria al simulacro de la Operación Libertad realizada por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y la Asamblea Nacional.
Por su parte, el presidente del partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, rechazó categóricamente la detención ilegal y arbitraria de nuestra diputada Nora Bracho y nuestro secretario de Organización del estado Zulia, José Figueredo por parte del régimen de Nicolás Maduro.
“Nuestro dirigentes fueron secuestrados cuando se realizaba la actividad de protesta convocada por el presidente (e) Juan Guaidó para la activación de la Operación Ayuda y Libertad”, dijo el líder del estado Zulia. Del mismo modo, indicó que junto a la parlamentaria y a nuestro secretario de organización se encontraba el también varios diputados y dirigentes de las diferentes organizaciones políticas (Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Demcrática).
“Desde Un Nuevo Tiempo hacemos responsables al gobernador de la entidad, como a todos los funcionarios del régimen, de lo que pueda ocurrir a nuestros dirigentes tanto física como psicológicamente. Por lo que exigimos su inmediata liberación”.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wNC92aW9sZW5jaWFwb2xpY2lhbC5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzc1NzQvbW9uaXRvcmRldmljdGltYXMtbGEtcG9saWNpYS1jb21ldGlvLWxhLW1pdGFkLWRlLWxvcy1ob21pY2lkaW9zLW9jdXJyaWRvcy1lbi1jYXJhY2FzLWVuLTIwMTgvIiB0aXRsZT0iI01vbml0b3JkZVbDrWN0aW1hcyB8IExhIHBvbGljw61hIGNvbWV0acOzIGxhIG1pdGFkIGRlIGxvcyBob21pY2lkaW9zIG9jdXJyaWRvcyBlbiBDYXJhY2FzIGVuIDIwMTgiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5hanVzdGljaWFtaWVudG88L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NzU3NC9tb25pdG9yZGV2aWN0aW1hcy1sYS1wb2xpY2lhLWNvbWV0aW8tbGEtbWl0YWQtZGUtbG9zLWhvbWljaWRpb3Mtb2N1cnJpZG9zLWVuLWNhcmFjYXMtZW4tMjAxOC8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj4jTW9uaXRvcmRlVsOtY3RpbWFzIHwgTGEgcG9saWPDrWEgY29tZXRpw7MgbGEgbWl0YWQgZGUgbG9zIGhvbWljaWRpb3Mgb2N1cnJpZG9zIGVuIENhcmFjYXMgZW4gMjAxODwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDMvRk9STUFUTy1OT1RBUy1SUi0zLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3Njc4MC9lc3Rvbm9lc25vcm1hbC1sYS1jYXJuZS15LWxvcy1jdWF0cm8tcG9saWNpYXMvIiB0aXRsZT0iI0VzdG9Ob0VzTm9ybWFsIHwgTGEgY2FybmUgeSBsb3MgY3VhdHJvIHBvbGljw61hcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFwYWfDs248L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3Njc4MC9lc3Rvbm9lc25vcm1hbC1sYS1jYXJuZS15LWxvcy1jdWF0cm8tcG9saWNpYXMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+I0VzdG9Ob0VzTm9ybWFsIHwgTGEgY2FybmUgeSBsb3MgY3VhdHJvIHBvbGljw61hczwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDMvYmxvcXVlb3RpZW5kaXRhcy5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzY2MzcvZ25iLXJlZnVlcnphLWJsb3F1ZW8tZW4tZWwtcHVlbnRlLWludGVybmFjaW9uYWwtdGllbmRpdGFzLyIgdGl0bGU9IkdOQiByZWZ1ZXJ6YSBibG9xdWVvIGVuIGVsIHB1ZW50ZSBpbnRlcm5hY2lvbmFsIFRpZW5kaXRhcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmF5dWRhIGh1bWFuaXRhcmlhPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzY2MzcvZ25iLXJlZnVlcnphLWJsb3F1ZW8tZW4tZWwtcHVlbnRlLWludGVybmFjaW9uYWwtdGllbmRpdGFzLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkdOQiByZWZ1ZXJ6YSBibG9xdWVvIGVuIGVsIHB1ZW50ZSBpbnRlcm5hY2lvbmFsIFRpZW5kaXRhczwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTAvT05VLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NjYxNC9yZWxhdG9yZXMtZGUtbGEtb251LWV4aWdlbi1pbnZlc3RpZ2FyLW11ZXJ0ZXMtZGUtbWFuaWZlc3RhbnRlcy1lbi12ZW5lenVlbGEvIiB0aXRsZT0iUmVsYXRvcmVzIGRlIGxhIE9OVSBleGlnZW4gaW52ZXN0aWdhciBtdWVydGVzIGRlIG1hbmlmZXN0YW50ZXMgZW4gVmVuZXp1ZWxhIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+ZGVyZWNob3MgaHVtYW5vczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc2NjE0L3JlbGF0b3Jlcy1kZS1sYS1vbnUtZXhpZ2VuLWludmVzdGlnYXItbXVlcnRlcy1kZS1tYW5pZmVzdGFudGVzLWVuLXZlbmV6dWVsYS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5SZWxhdG9yZXMgZGUgbGEgT05VIGV4aWdlbiBpbnZlc3RpZ2FyIG11ZXJ0ZXMgZGUgbWFuaWZlc3RhbnRlcyBlbiBWZW5lenVlbGE8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAzL21hcmFjYWliby1hcGFnb24uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc2MDI5L2Nhb3MtZW4tbWFyYWNhaWJvLWdyYXZlcy1zZWN1ZWxhcy1kZWwtYXBhZ29uLW5hY2lvbmFsLyIgdGl0bGU9IkNhb3MgZW4gTWFyYWNhaWJvOiBncmF2ZXMgc2VjdWVsYXMgZGVsIGFwYWfDs24gbmFjaW9uYWwiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5hcGFnw7NuIGVuIG1hcmFjYWlibzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc2MDI5L2Nhb3MtZW4tbWFyYWNhaWJvLWdyYXZlcy1zZWN1ZWxhcy1kZWwtYXBhZ29uLW5hY2lvbmFsLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkNhb3MgZW4gTWFyYWNhaWJvOiBncmF2ZXMgc2VjdWVsYXMgZGVsIGFwYWfDs24gbmFjaW9uYWw8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=
Post Views:
2
Enviar Comentarios