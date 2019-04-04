Exconcejales Contraloras de Caracas denuncian que 90% de la capital no tiene agua - Runrun

“HEMOS VENIDO A HIDROCAPITAL A EXIGIR RESPUESTAS y un plan de suministro de agua serio ante la ausencia absoluta de agua en la mayoría de los hogares de la ciudad capital”, precisó este jueves la ex concejal del municipio Libertador, Kadary Rondón, en representación del recién creado Comité de Exconcejales Contraloras de Caracas.
Acompañada de las otroras ediles del Área Metropolitana, Aixa López, Maribel Castillo, Andrea Tavares, y Adriana Aguilera; Rondón cuestionó que cuando más de 90% de los hogares capitalinos no cuentan con este servicio público, producto de la contingencia eléctrica en este organismo del Estado no cuenten con un plan para garantizar el agua.
“Hay comunidades en Caracas: La Pastora, El Junquito, Antímano El Valle, Coche, entre muchos otros sectores populares; que ya están acostumbradas a vivir sin agua porque tienen meses sin recibirla, pero nos alarma que el grueso de la capital lleva 20 días sin agua”, sumó la dirigente político a su salida de una reunión con una funcionaria de Hidrocapital que no supo darle respuesta por la restitución del suministro.
Alzando su voz en nombre de los caraqueños, Rondón reiteró que los venezolanos no se pueden acostumbrar a vivir en sequía. “Los caraqueños estamos en un estado de desesperación absoluto que llega casi a la panonia. Tenemos calles llenas de gente con bidones y tobos en busca de agua, colas interminables en la que nuestros ciudadanos pasan hasta cinco horas en llenaderos de la Cota Mil y otros de la ciudad de Caracas”, describió.
En calidad de contralora, antes de finalizar la portavoz dijo con preocupación que está situación está produciendo un delicado estado insalubridad que en colegios y ancianatos, situación que, a su juicio, evidencia el fracaso de los planes de racionamiento tanto de Hidrocapital como de la Alcaldía de Caracas.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMi9BZ3VhXy5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzU5OTIvMzAtZGVsLXN1bWluaXN0cm8tZGUtYWd1YS1mdWUtcmVzdGFibGVjaWRvLWVuLWxhLWdyYW4tY2FyYWNhcy8iIHRpdGxlPSIzMCUgZGVsIHN1bWluaXN0cm8gZGUgYWd1YSBmdWUgcmVzdGFibGVjaWRvIGVuIGxhIEdyYW4gQ2FyYWNhcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFndWE8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NTk5Mi8zMC1kZWwtc3VtaW5pc3Ryby1kZS1hZ3VhLWZ1ZS1yZXN0YWJsZWNpZG8tZW4tbGEtZ3Jhbi1jYXJhY2FzLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjMwJSBkZWwgc3VtaW5pc3RybyBkZSBhZ3VhIGZ1ZSByZXN0YWJsZWNpZG8gZW4gbGEgR3JhbiBDYXJhY2FzPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMi9BZ3VhXy5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzUxODQvaGlkcm9jYXBpdGFsLWFudW5jaWEtc3VzcGVuc2lvbi1kZS1hZ3VhLWVuLXZhcmlvcy1zZWN0b3Jlcy1kZS1jYXJhY2FzLyIgdGl0bGU9IkhpZHJvY2FwaXRhbCBhbnVuY2lhIHN1c3BlbnNpw7NuIGRlIGFndWEgZW4gdmFyaW9zIHNlY3RvcmVzIGRlIENhcmFjYXMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BZ3VhPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzUxODQvaGlkcm9jYXBpdGFsLWFudW5jaWEtc3VzcGVuc2lvbi1kZS1hZ3VhLWVuLXZhcmlvcy1zZWN0b3Jlcy1kZS1jYXJhY2FzLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkhpZHJvY2FwaXRhbCBhbnVuY2lhIHN1c3BlbnNpw7NuIGRlIGFndWEgZW4gdmFyaW9zIHNlY3RvcmVzIGRlIENhcmFjYXM8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzEwL3JhY2lvbmFtaWVudG8uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbWVnYWZvbm8vMzU4NTM3L2NvZGhlei04MS1kZS1sb3MtaG9nYXJlcy16dWxpYW5vcy1uby1yZWNpYmVuLWFndWEtcG9yLWNvcnRlcy1lbGVjdHJpY29zLyIgdGl0bGU9IkNvZGhlejogODElIGRlIGxvcyBob2dhcmVzIHp1bGlhbm9zIG5vIHJlY2liZW4gYWd1YSBwb3IgY29ydGVzIGVsw6ljdHJpY29zIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Q29kaGV6PC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9tZWdhZm9uby8zNTg1MzcvY29kaGV6LTgxLWRlLWxvcy1ob2dhcmVzLXp1bGlhbm9zLW5vLXJlY2liZW4tYWd1YS1wb3ItY29ydGVzLWVsZWN0cmljb3MvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Q29kaGV6OiA4MSUgZGUgbG9zIGhvZ2FyZXMgenVsaWFub3Mgbm8gcmVjaWJlbiBhZ3VhIHBvciBjb3J0ZXMgZWzDqWN0cmljb3M8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzA5L0hlcGF0aXRpcy0xLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL2ludmVzdGlnYWNpb24vMzUzMDA4L2hlcGF0aXRpcy1kZXNib3JkYS1sYXMtYnVzcXVlZGFzLWRlLWdvb2dsZS1lbi1jYXJhY2FzLyIgdGl0bGU9IkhlcGF0aXRpcyBkZXNib3JkYSBsYXMgYsO6c3F1ZWRhcyBkZSBHb29nbGUgZW4gQ2FyYWNhcyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmNvbnRhbWluYWNpb24gZGUgYWd1YTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvaW52ZXN0aWdhY2lvbi8zNTMwMDgvaGVwYXRpdGlzLWRlc2JvcmRhLWxhcy1idXNxdWVkYXMtZGUtZ29vZ2xlLWVuLWNhcmFjYXMvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+SGVwYXRpdGlzIGRlc2JvcmRhIGxhcyBiw7pzcXVlZGFzIGRlIEdvb2dsZSBlbiBDYXJhY2FzPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8wOC90b2Jvc3ZhY2lvcy5naWYpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9uYWNpb25hbC8zNDk3MjAvbWFyY2hhLWRlLWxvcy10b2Jvcy12YWNpb3MtbGxlZ28tYS1zZWRlLWRlLWhpZHJvY2FwaXRhbC1wZXNlLWEtcXVlLXBuYi1pbXBpZGlvLXBhc28vIiB0aXRsZT0iTWFyY2hhIGRlIGxvcyAmIzgyMjA7dG9ib3MgdmFjw61vcyYjODIyMTsgbGxlZ8OzIGEgc2VkZSBkZSBIaWRyb2NhcGl0YWwgcGVzZSBhIHF1ZSBQTkIgaW1waWRpw7MgcGFzbyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkNoYWNhw610bzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbmFjaW9uYWwvMzQ5NzIwL21hcmNoYS1kZS1sb3MtdG9ib3MtdmFjaW9zLWxsZWdvLWEtc2VkZS1kZS1oaWRyb2NhcGl0YWwtcGVzZS1hLXF1ZS1wbmItaW1waWRpby1wYXNvLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPk1hcmNoYSBkZSBsb3MgJiM4MjIwO3RvYm9zIHZhY8Otb3MmIzgyMjE7IGxsZWfDsyBhIHNlZGUgZGUgSGlkcm9jYXBpdGFsIHBlc2UgYSBxdWUgUE5CIGltcGlkacOzIHBhc288L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=
Post Views:
29