Banco Mundial cree que Venezuela vive la “peor crisis” en la historia de la región - Runrun

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Banco Mundial cree que Venezuela vive la “peor crisis” en la historia de la región

EFE4 abril, 20191min32

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EL BANCO MUNDIAL CONFIRMÓ ESTE 4 DE ABRIL que Venezuela vive “la peor crisis en la historia moderna de la región”, al pronosticar que su PIB se va a contraer este año un 25 % adicional, después de una caída del 17,7 % en 2018.

“Nada podía preparar a la región para la escalada de la crisis económica, social y humanitaria en Venezuela, de lejos la peor crisis en la historia moderna de la región”, apuntaron los expertos del BM en su informe semestral sobre las previsiones de crecimiento de Latinoamérica y el Caribe.

El BM considera que las condiciones socioeconómicas de Venezuela “continúan deteriorándose rápidamente” por la caída en el precio del petróleo, las políticas “altamente distorsionadoras” del Gobierno, un ajuste fiscal desordenado y una mala gestión económica.

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