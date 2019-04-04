Chavismo decidió que también marchará este #6Abr en Caracas - Runrun

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Chavismo decidió que también marchará este #6Abr en Caracas

Tal Cual Digital4 abril, 20192min33

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LA MARCHA DE SIMPATIZANTES DE NICOLÁS MADURO será desde tres puntos de Caracas, todos ubicados en el municipio Libertador, informó este jueves cuatro de abril el vicepresidente de movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Darío Vivas.

Los puntos de concentración estarán en la avenida Libertador, a la altura de la Cantv; la avenida Nueva Granada, en las adyacencias del Inces, y en la avenida Sucre, frente al parque Alí Primera. Desde ellos se movilizarán los chavistas hacia el Palacio de Miraflores, en el centro de la ciudad.

Vivas convocó “al pueblo bolivariano, trabajadores, Polo Patriótico, mujeres, hombres, motorizados, ir a paso de vencedores al Palacio de Miraflores”. Precisó que la hora de la concentración será a partir de las 9am.

La marcha del chavismo fue convocada por el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, durante la rueda de prensa que ofreció el lunes 1º de abril. La actividad buscará contrarrestar la protesta a la que llamó el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se proclamó presidente encargado de Venezuela, con el objetivo de manifestar contra las fallas en los servicios públicos.

La actividad de la oposición marca el inicio de la llamada “operación libertad” que impulsa Guaidó con el objetivo de lograr el cambio político en el país.

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