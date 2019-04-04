Juan Guaidó llama a protestar contra quienes “nos llevaron a la miseria” - Runrun

EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL, Juan Guaidó, insistió este jueves 4 de abril en su llamado a protestar el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana en todos los rincones del país, en el marco del simulacro de la Operación Libertad.
Guaidó reiteró que “no será la represión la que nos lleve a acostumbrarnos a bañarnos con un tobo de agua. No solamente 100% de los venezolanos es pobre, sino que nos llevaron a la miseria”.
“El próximo 6 de abril es una oportunidad para expresar total rechazo a Nicolás Maduro”, dice Guaidó en referencia a la actividad convocada.
Informó que los detalles acerca de la logística serán anunciados a través de sus redes sociales, por lo que pidió estar pendiente en las próximas horas.
Expresó que para los diputados estar sentados en el Palacio Legislativo significa mucho, y ahora les toca levantarse nuevamente. “Como lo hicimos en 2007, cuando ninguno tenía inmunidad”, apuntó.
Diputado denuncia amenaza de aprehensión
El diputado por el estado Sucre, Robert Alcalá, denunció que el juez Jesús Meza Díaz presiona a la juez 5to de Control, Neida Mata, para que ordene un allanamiento y de aprehensión en su contra.
Indicó que tiene información de que el gobierno de Maduro pretende sembrar armas para imputarlo. Señaló que en su vivienda se encuentra su hijo de cuatro años y su esposa, quien está embarazada.
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