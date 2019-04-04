Las FAES de nuevo hacen “operación tun tun” en barrios caraqueños - Runrun

VECINOS DE LA PARROQUIA EL VALLE, municipio Libertador, denuncian que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) llegan preguntando por el nombre y por el apellido de las personas que participaron en las protestas sociales del 31 de marzo.
En El Valle, de nuevo, hubo alboroto en las calles. Las protestas se vienen dando en el marco de los apagones. La del domingo 31 de marzo fue la más fuerte. Se extendió hasta la madrugada.
Todavía en la memoria de los habitantes está fresca la represión ocurrida a finales de enero y principios de febrero de este año. Los vecinos de las calles 8 y 9 contaron que por esos días estaban aterrados. Los funcionarios de las FAES llegaron a la zona, tocaron puertas, apuntaban a los que se asomaban a las ventanas, revisaban los teléfonos de los que estaban en las calles. Se llevaron a varios muchachos y lo que se denunció que es que iban directo por ellos.
Desde el 1° de abril esa escena se revivió en Los Jardines de El Valle. El Sebin, las FAES y la PNB tomaron varias calles y todavía este miércoles 3 estaba haciendo rondas en el sitio.
Provea en su artículo de esta semana sobre Derechos Humanos, lo dice: “La respuesta del gobierno de facto ha sido la misma que registramos desde el comienzo del año, el empleo de agrupaciones paramilitares y cuerpos élite de las fuerzas públicas para repeler las manifestaciones y castigar a quienes expresan su legítimo derecho. Con represión y abusos pretenden silenciar los reclamos ante la prolongada interrupción del servicio de agua potable”.
Este miércoles 3 en la mañana las FAES se exhibían con sus camionetas y llevaban personas detenidas con las caras tapadas.
*Vea la nota completa de Mabel Sarmiento en CrónicaUno
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMy9BcGFnb24ucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zNzc1MzUvYWd1amVyby1uZWdyby1wb3ItbWFyaWFuZWxsYS1zYWxhemFyLyIgdGl0bGU9IkFndWplcm8gbmVncm8sIHBvciBNYXJpYW5lbGxhIFNhbGF6YXIiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BZ3VqZXJvIG5lZ3JvPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM3NzUzNS9hZ3VqZXJvLW5lZ3JvLXBvci1tYXJpYW5lbGxhLXNhbGF6YXIvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+QWd1amVybyBuZWdybywgcG9yIE1hcmlhbmVsbGEgU2FsYXphcjwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDgvUlJfRnVyZ29uZXRhLUhvbWljaWRpby1FamUtQ2VudHJhbC1mb3RvLUNhcmxvcy1SYW1pcmV6LTc5LnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NzUwMy9tb25pdG9yZGV2aWN0aW1hcy1lbC1jYWRhdmVyLWRlbC1xdWVtYWRvLWRlLXBhdWxvLXNleHRvLXRlcm1pbm8tc2llbmRvLXVuLWluZ2VuaWVyby1jaXZpbC8iIHRpdGxlPSIjTW9uaXRvckRlVsOtY3RpbWFzIHwgRWwgY2Fkw6F2ZXIgZGVsIHF1ZW1hZG8gZGUgUGF1bG8gU2V4dG8gdGVybWluw7Mgc2llbmRvIHVuIGluZ2VuaWVybyBjaXZpbCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPmNhZMOhdmVyIGRlbCBxdWVtYWRvIGRlIFBhdWxvIFNleHRvPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzc1MDMvbW9uaXRvcmRldmljdGltYXMtZWwtY2FkYXZlci1kZWwtcXVlbWFkby1kZS1wYXVsby1zZXh0by10ZXJtaW5vLXNpZW5kby11bi1pbmdlbmllcm8tY2l2aWwvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+I01vbml0b3JEZVbDrWN0aW1hcyB8IEVsIGNhZMOhdmVyIGRlbCBxdWVtYWRvIGRlIFBhdWxvIFNleHRvIHRlcm1pbsOzIHNpZW5kbyB1biBpbmdlbmllcm8gY2l2aWw8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzEwL0hvbWljaWRpb3MtQ0lDUEMtZm90by1DYXJsb3MtUmFtaXJlei0yNzUtMi5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzc0NTQvbXVlcmUtdmlnaWxhbnRlLWRlLTUwLWFub3MtcG9yLXVuYS1iYWxhLXBlcmRpZGEtZW4tbGEtY290YS05MDUvIiB0aXRsZT0iTXVlcmUgdmlnaWxhbnRlIGRlIDUwIGHDsW9zIHBvciB1bmEgYmFsYSBwZXJkaWRhIGVuIGxhIENvdGEgOTA1IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+ZmFlczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc3NDU0L211ZXJlLXZpZ2lsYW50ZS1kZS01MC1hbm9zLXBvci11bmEtYmFsYS1wZXJkaWRhLWVuLWxhLWNvdGEtOTA1LyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPk11ZXJlIHZpZ2lsYW50ZSBkZSA1MCBhw7FvcyBwb3IgdW5hIGJhbGEgcGVyZGlkYSBlbiBsYSBDb3RhIDkwNTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDQvRkFFU01vbml0b3IucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc3NDE4L21vbml0b3JkZXZpY3RpbWFzLXNpZXRlLXBlcnNvbmFzLW11cmllcm9uLWVuLW9wZXJhdGl2b3MtZGUtbGFzLWZhZXMtZW4tbG9zLXVsdGltb3Mtb25jZS1kaWFzLWRlLW1hcnpvLyIgdGl0bGU9IiNNb25pdG9yZGVWw61jdGltYXMgfCBTaWV0ZSBwZXJzb25hcyBtdXJpZXJvbiBlbiBvcGVyYXRpdm9zIGRlIGxhcyBGQUVTIGVuIGxvcyDDumx0aW1vcyBvbmNlIGTDrWFzIGRlIG1hcnpvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+YXNlc2luYXRvPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzc0MTgvbW9uaXRvcmRldmljdGltYXMtc2lldGUtcGVyc29uYXMtbXVyaWVyb24tZW4tb3BlcmF0aXZvcy1kZS1sYXMtZmFlcy1lbi1sb3MtdWx0aW1vcy1vbmNlLWRpYXMtZGUtbWFyem8vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+I01vbml0b3JkZVbDrWN0aW1hcyB8IFNpZXRlIHBlcnNvbmFzIG11cmllcm9uIGVuIG9wZXJhdGl2b3MgZGUgbGFzIEZBRVMgZW4gbG9zIMO6bHRpbW9zIG9uY2UgZMOtYXMgZGUgbWFyem88L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAzL21ldHJvZGVjYXJhY2FzLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NzM4Mi9tZXRyby1kZS1jYXJhY2FzLWNvbmZpcm1hLXF1ZS1uby1wcmVzdGEtc2VydmljaW8tY29tZXJjaWFsLWVzdGUtMWFici8iIHRpdGxlPSJNZXRybyBkZSBDYXJhY2FzIGNvbmZpcm1hIHF1ZSBubyBwcmVzdGEgc2VydmljaW8gY29tZXJjaWFsIGVzdGUgIzFBYnIiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5jYXJhY2FzPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzczODIvbWV0cm8tZGUtY2FyYWNhcy1jb25maXJtYS1xdWUtbm8tcHJlc3RhLXNlcnZpY2lvLWNvbWVyY2lhbC1lc3RlLTFhYnIvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+TWV0cm8gZGUgQ2FyYWNhcyBjb25maXJtYSBxdWUgbm8gcHJlc3RhIHNlcnZpY2lvIGNvbWVyY2lhbCBlc3RlICMxQWJyPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+
Post Views:
1
Enviar Comentarios