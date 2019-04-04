MonitordeVíctimas | Robaron y mataron a un funcionario de Polichacao en La Dolorita - Runrun

JUAN DE LA CRUZ CARVAJAL tenía más de 20 años trabajando como funcionario policial, específicamente, en organismos municipales. Primero, fue efectivo de la Policía de Baruta (Polibaruta) y luego de la Policía de Chacao (Polichacao). En este último cuerpo tenía el cargo de supervisor en jefe.
“Fue asesinado de dos disparos en la cabeza en la puerta de su casa en La Dolorita”, informó el alcalde de Chacao, Gustavo Duque. Carvajal tenía 51 años. Estaba en camino a su casa en Petare a las 8:00 p. m. del pasado martes 2 de abril cuando un grupo de delincuentes lo mataron con dos tiros en el cráneo, luego de robarle su arma de reglamento y dos cargadores.
“Lamentamos profundamente el asesinato del querido Carvajal, funcionario respetado y querido por sus compañeros, especialmente por nuestros vecinos, con quien tenía una cercanía muy grande y una gran vocación de servicio. Estamos prestando todo el apoyo a sus familiares”, acotó Duque.
209 policías murieron a manos de la violencia en Venezuela en el 2018 de acuerdo con la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro). Además, en ese mismo año fueron asesinados 54 militares y 3 escoltas. Las policías estadales y municipales fueron las que tuvieron más efectivos caídos con 117 casos, es decir, un 44 % del total. Miranda, Distrito Capital y Aragua fueron los estados en los que se presentó la mayoría de los homicidios. En Aragua fueron 45, en Miranda 43, mientras que en Caracas se registraron 31 asesinatos.
Por otro lado, Fundepro señaló que la mayoría de los funcionarios caídos el año pasado no estaban en franco de servicio, de hecho, solo 76 estaban en sus labores. El resto (71 %) no estaban uniformados, como fue el caso de Carvajal, quien deja a tres hijos: dos de ellos mayores de edad —que tienen 28 y 18 años— y un adolescente de 16 años.
En los últimos seis años de la gestión de Nicolás Maduro, Fundepro registró 1966 funcionarios caídos por la violencia.
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