Estas son las noticias económicas más importantes de este #3Abril - Runrun

LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA COYUNTURAL, correspondiente al cuarto trimestre de 2018, reflejaron que el principal obstáculo para producir fue la caída en la demanda nacional, en un país sumido en un agresivo proceso hiperinflacionario.
De acuerdo con la encuesta 51% de los empresarios respondió que la baja demanda era el principal impedimento para su actividad productiva, seguido de la incertidumbre en el escenario político e institucional (30%), la falta de financiamiento y de divisas con 23%, y la competencia de productos importados (14%). Banca y Negocios
Colapso eléctrico generará caída del PIB entre 35 y 40%
El equipo de economistas de Ecoanalítica determinó que caída del Producto Interno Bruto de Venezuela se ubicará entre 35 y 40% para el cierre de 2019. Esta cifra es dramáticamente superior al esperada para inicios del año cuando se estimaba que la caída sería de 16 puntos del PIB. En cuanto a otros cálculos económicos, Ecoanalítica adelantó que la variación del índice de precios de mes de Marzo se ubicará entre 15 y 50%. Descifrado
Dicom negocia $1.565.516 en la subasta 122
El sistema de mercado cambiario negoció este martes $1.565.516 en la subasta 122 del Dicom, de acuerdo con datos del Banco Central de Venezuela.Un total de 34 empresas pactaron $1.347.415, mientras 370 personas naturales obtuvieron 47.619,24 euros y 164.819,83 dólares, para un total de $218.101, calculados a una tasa de 1,1189 dólares por euro. Banca y Negocios
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