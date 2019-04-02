Saqueo en agencia de Pepsi-Cola Venezuela en Cabimas deja pérdidas por más de Bs. 2.400 millones - Runrun

HASTA AHORA, CINCO instalaciones de Empresas Polar en el estado Zulia han sido gravemente afectadas por saqueos y actos vandálicos informó la empresa a través de un comunicado.
Pepsi-Cola Venezuela lamenta y rechaza contundentemente los nuevos actos vandálicos perpetrados ayer en horas de la tarde en su agencia de distribución de refrescos, ubicada en Cabimas, estado Zulia. Durante estas acciones se robaron 16.000 cajas de producto terminado, computadoras y mobiliarios de oficina, y ocasionaron graves daños a instalaciones sanitarias y puertas de acceso a la agencia.
Las pérdidas materiales por este nuevo saqueo se calculan en más de 2.400 millones de bolívares y se suman a los daños ocasionados, hace tres semanas, en las cuatro instalaciones de Empresas Polar en el estado Zulia, cuya cifra acumulada asciende ahora a más de 21.400 millones de bolívares. Hasta el momento, no se reporta ningún trabajador herido.
En esta oportunidad, la presencia de los organismos de seguridad del Estado tampoco fue suficiente para evitar que la turba de personas ingresara e hiciera destrozos en la instalación.
La empresa reitera que no hay justificación para estos actos vandálicos que atentan contra la seguridad de los trabajadores, afectan gravemente la producción y distribución de bebidas en la zona, el abastecimiento del mercado y la generación de fuentes de empleo para la población; y pone en absoluto riesgo la capacidad para operar en estas instalaciones.
Las poblaciones cercanas a sus instalaciones terminan siendo las más perjudicadas, pues son ellas las que se benefician directamente de la disposición de los productos que allí se elaboran, además de los distintos aportes que la empresa brinda a las comunidades en materia de desarrollo comunitario, educación y salud. Cualquier daño en las instalaciones de Empresas Polar afecta el aporte que la compañía dispone para la inversión social en el país.
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