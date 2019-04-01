Producción de petróleo de Venezuela baja a menos de 1 millón de barriles diarios - Runrun

LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO de Venezuela cayó en marzo 150.000 barriles por día a menos de 1 millón de bpd, golpeada por las sanciones de Estados Unidos y cortes de energía eléctrica, según un sondeo de Reuters sobre la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
El bombeo venezolano de 900.000 barriles por día es el menor desde enero de 2003, cuando un paro petrolero golpeó a la petrolera estatal PDVSA y redujo la producción a 630.000 barriles por día, según cifras de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA).
La oferta total de crudo de la OPEP se hundió en marzo a un mínimo de cuatro años, por la menor producción de Venezuela y porque Arabia Saudita excedió la meta de recortes de producción del grupo.
Los 14 países miembros de la OPEP bombearon 30,40 millones de barriles por día (bpd) el mes pasado, un descenso de 280.000 bpd respecto de febrero y el volumen más bajo del bloque desde febrero de 2015, según Reuters.
La OPEP, Rusia y otros países que no son miembros, una alianza conocida como OPEC +, llegaron a un acuerdo en diciembre para reducir la oferta de petróleo en 1,2 millones de bpd a partir del 1 de enero.
La parte de la OPEP en el recorte de producción es de 800.000 bpd, entre 11 miembros, porque Irán, Libia y Venezuela están exentos.
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