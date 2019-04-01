Secretario general de Nuvipa: Sequía madurista obliga a nuestros niños a cargar agua en sectores populares - Runrun

EL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO DEL PARTIDO Nueva Visión Para Mi País (Nuvipa), Julio César Reyes, denunció este sábado la terrible situación a la que se ven sometidos los niños en los sectores populares producto del colapso de los servicios públicos en Venezuela.
“La sequía que ha traído Maduro y la pandilla que usurpa el poder en Venezuela, hoy obliga a nuestros niños de cinco, ocho y 10 años a cargar agua en los sectores populares ya que no hay manera que el vital líquido llegue por tubería a sus hogares”, sentenció el dirigente social de Caracas.
Tras colgar en su cuenta oficial de Twitter las imágenes, el dirigente opositor rechazó de forma enfática que los menores de edad, en lugar de estar en sus colegios formándose para el futuro, deban estar padeciendo los embates de esta terrible crisis política, económica y social que hoy atraviesa el país, producto de la corrupción de quienes han gobernado durante las últimas dos décadas.
Asimismo, el portavoz opositor condenó que, ante las constantes fallas de agua en la ciudad capital, quien ocupa la Alcaldía del Municipio Libertador, Erika Farías, no haya presentado un plan de contingencia que permita a los vecinos abastecerse del tan necesario servicio básico.
Ante este panorama, Reyes recalcó que se trata de una realidad que no cambiará mientras siga el modelo de atraso indicado por Hugo Chávez y hoy continuado por Nicolás Maduro. “Garantizar los derechos humanos y devolver la calidad de vida a los venezolanos pasa por los tres puntos claves por lo que seguimos luchando Nuvipa y toda la oposición venezolana: cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, sentenció.
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