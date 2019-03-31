Se registran protestas en Caracas y alrededor del país tras apagón de este domingo - Runrun

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Se registran protestas en Caracas y alrededor del país tras apagón de este domingo
Millones de venezolanos participaron en una consulta popular (plebiscito) este 16 de julio convocada por la Mesa de la Unidad (MUD) establecida en el artculo 70 de la Constitucin, que busca el pronunciamiento ciudadano sobre la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), as como la Renovacin de poderes pblicos, ante el proceso constituyente emprendido por el Ejecutivo Nacional sin referndum previo aprobado por la poblacin venezolana. Caracas, 16 de julio de 2017. Millions of Venezuelans participated in a popular consultation (plebiscite) this July 16. Convened by the Bureau of the Unit (MUD) as established in Article 70 of the Constitution, which seeks the citizen pronouncement on the National Constituent Assembly (ANC), the role of the Bolivarian National Armed Forces (FANB), as well as Renewal of public powers, in front of the constituent process undertaken by the National Executive without prior referendum approved by the Venezuelan population. Caracas, July, 16, 2017

Katherine Pennacchio31 marzo, 20191min1

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SE REGISTRAN PROTESTAS en algunas zonas de la capital y en el interior del pais por la escasez de medicamentos, agua, alimentos y un mes de apagones eléctrico s.

Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Cojedes, Lara, Miranda y algunas zonas del Zulia también manifiestan este domingo.

Uno de los focos de protesta más violentos en la capital es en la avenida Fuerzas Armadas, dónde colectivos armados buscan reprimir a la población.

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