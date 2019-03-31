Se registran protestas en Caracas y alrededor del país tras apagón de este domingo - Runrun

SE REGISTRAN PROTESTAS en algunas zonas de la capital y en el interior del pais por la escasez de medicamentos, agua, alimentos y un mes de apagones eléctrico s.
Anzoátegui, Aragua, Carabobo, Cojedes, Lara, Miranda y algunas zonas del Zulia también manifiestan este domingo.
Uno de los focos de protesta más violentos en la capital es en la avenida Fuerzas Armadas, dónde colectivos armados buscan reprimir a la población.
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