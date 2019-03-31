Nuevo apagón se registró este domingo y afectó a 20 estados #31Mar - Runrun

ESTE DOMINGO 31 DE MARZO en la mañana se produjo un nuevo apagón en gran parte del país con un nuevo episodio.
Exactamente a las 9:40 de la mañana los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Mérida, Monagas, Portuguesa, Sucre, Táchira, Vargas, Yaracuy, Zulia; quedaron a oscuras.
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