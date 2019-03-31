Jorge Rodríguez califica como "agresiones" cortes eléctricos de 29 y 30 de marzo - Runrun

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Jorge Rodríguez califica como “agresiones” cortes eléctricos de 29 y 30 de marzo

Redacción Runrun.es31 marzo, 20191min1

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El MINISTRO Jorge Rodríguez calificó los cortes eléctricos que ha sufrido casi todo el país durante el viernes 29 y sábado 30 de marzo en horas de la noche como “agresiones”.

Explicó que, sumado a los supuestos ataques electromagnéticos, incendios y disparos contra el Sistema Eléctrico Nacional, “se agregan las atroces agresiones de los días 29 de marzo y 30 de marzo”.

Rodríguez, puntualizó que “estos ataques ocurrieron a la misma hora, las 7:11 p.m.”

No ofreció comentarios sobre la naturaleza de la presunta “agresión”.

Asimismo, prometió por enésima vez que “vencerán los ataques coordinados a los sistemas de transmisión”.

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