Jorge Rodríguez califica como "agresiones" cortes eléctricos de 29 y 30 de marzo - Runrun

El MINISTRO Jorge Rodríguez calificó los cortes eléctricos que ha sufrido casi todo el país durante el viernes 29 y sábado 30 de marzo en horas de la noche como “agresiones”.
Explicó que, sumado a los supuestos ataques electromagnéticos, incendios y disparos contra el Sistema Eléctrico Nacional, “se agregan las atroces agresiones de los días 29 de marzo y 30 de marzo”.
Rodríguez, puntualizó que “estos ataques ocurrieron a la misma hora, las 7:11 p.m.”
No ofreció comentarios sobre la naturaleza de la presunta “agresión”.
Asimismo, prometió por enésima vez que “vencerán los ataques coordinados a los sistemas de transmisión”.
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