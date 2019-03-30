Puntos de la concentración “en Defensa de la Libertad” que realizará el oficialismo este sábado - Runrun

EL OFICIALISMO hace un llamado a la “Operación en Defensa de la Libertad” de este sábado en Caracas que tendrá cuatro puntos de partida hasta la céntrica plaza O’Leary.
Así lo explicó Darío Vivas, vicepresidente de Movilización del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), este viernes en Al Aire, por Venezolana de Televisión (VTV).
“Vamos a estar en varios sitios: en la avenida Andrés Bello, a la altura del mercado de Guaicaipuro estará un grupo donde iniciarán con un acto en solidaridad con los trabajadores de Corpoelec (Corporación Eléctrica Nacional)”, informó.
Un segundo grupo se concentrará en la sede del Ministerio Público en parque Carabobo, donde entregarán “un planteamiento pidiendo celeridad a los procesos investigativos contra quienes han traicionado la patria”, añadió Vivas.
El tercer grupo estará en la plaza San Martín desde donde rendirán un homenaje a los trabajadores de la salud por su labor en medio de las circunstancias generadas por el nuevo sabotaje al sistema eléctrico nacional (SEN).
El cuarto grupo estará concentrado en la plaza Sucre de Catia, donde se reunirán los caraqueños del oeste de la capital.
“Luego desde esos cuatro puntos nos encontraremos todos en la plaza O’ Leary este sábado”, indicó.
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