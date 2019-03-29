Codhez presentará su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el Zulia - Runrun

EL LUNES 1 DE ABRIL la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) presentará su informe anual 2018 sobre la situación general de los derechos humanos en el estado Zulia.
Desde el 2016, la organización realiza cada año un informe para documentar las situaciones más relevantes en el ejercicio de los derechos humanos en la entidad. En este encuentro con periodistas, medios de comunicación y aliados, Codhez mostrará el trabajo de investigación desarrollado durante el transcurso del año pasado en la región zuliana.
La organización dedicada a monitorear la situación de los derechos humanos con énfasis en los derechos civiles políticos, destaca que durante 2018 el quebrantamiento del orden constitucional y democrático agravó las condiciones de vida de los zulianos, y con ello, derivó en violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
En 2018, Codhez prestó particular atención a las situaciones que evidencian la emergencia humanitaria compleja en el Zulia. Además de hacer seguimiento a las violaciones a la vida y las libertades individuales, la organización también estudió a profundidad el estado de la seguridad alimentaria en Maracaibo, las violaciones y amenazas relativas a los derechos sociales y culturales, así como la alarmante situación de los servicios públicos domiciliarios.
La presentación del informe tiene como objetivo evidenciar el empeoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la región, sin que hasta el momento haya habido respuestas oportunas por parte del Estado venezolano, así como establecer un conjunto de recomendaciones al respecto para el ejercicio de los derechos humanos.
La actividad servirá para dar a conocer los múltiples hechos que afectan el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos en el estado Zulia.
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