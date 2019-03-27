Pdvsa garantiza distribución de gasolina en todo el país - Runrun

PETRÓLEOS DE VENEZUELA (Pdvsa) aseguró que la empresa está en condiciones de garantizar el suministro de gasolina en todo el país, ello a pesar del severo apagón eléctrico que en los últimos tres días han afectado todos los procesos productivos del país.
En un mensaje difundido a través su cuenta en twitter, la empresa señaló que ha puesto en marcha un plan especial de distribución de combustible dirigido a los centros de salud, a fin de mantener la operatividad del sistema de salud nacional.
Dada la contingencia, muchos centros de salud han tenido que recurrir a plantas auxiliares de generación, a fin de mantener las actividades en hospitales y clínicas.
La petrolera realiza la advertencia en momentos en que sus operaciones enfrentan serias dificultades a raíz de las sanciones impuestas por EEUU, que han limitado las posibilidades de importar gasolina terminada y aditivos para su producción en el país.
De hecho, semanas atrás la oposición denunció que Venezuela estaba ofreciendo petróleo con descuento a India, a fin de que ese país permitiera la importación de gasolina para satisfacer la demanda interna, debido a la caída de la producción nacional.
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