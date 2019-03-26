Vuelos internacionales presentan retraso pero no han sido suspendidos - Runrun

EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE LÍNEAS AÉREAS en Venezuela (ALAV), Humberto Figuera, aseguró que pese a las limitaciones, hasta ahora los tres aeropuertos internacionales operativos en Venezuela siguen trabajando y no se han visto obligados a suspender actividades.
“Hay retrasos pero hasta ahora los aeropuertos de Valencia, Maracaibo y Maiquetía siguen laborando”, acotó Figuera en entrevista con la emisora Éxitos 99.9, donde señaló que los tres aeródromos están conectados a plantas auxiliares desde la eventualidad del lunes 25 de marzo, cuando buena parte del país volvió a sufrir un mega apagón.
Destacó Figuera que los vuelos programados para la mañana en Valencia y Maracaibo partieron con retraso debido a que el chequeo se realiza de forma manual.
En cuanto a Maiquetía, destacó que la única planta eléctrica que funciona ha permitido mantener la recepción y despacho de pasajeros, así como uno de los detectores de metales, pero todos los restantes chequeos son manuales, por lo que el retraso es severo.
Según dijo, hasta ahora ninguna empresa extranjera ha anunciado suspensión de sus vuelos con destino a Caracas o Valencia, por lo que se cree que arribos y partidas se mantendrán sin problemas.
El retraso verdaderamente fuerte se presenta en los vuelos nacionales, donde el flujo de pasajeros es copiosamente mayor, por lo que el despacho tiende a ser mucho más lento. “Pedimos paciencia a los usuarios”, dijo.
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