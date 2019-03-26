Cámara de Comercio de Maracaibo exhorta urgentemente a implementar medidas de seguridad en la ciudad - Runrun

LA CÁMARA DE COMERCIO DE MARACAIBO emitió un comunicado oficial en el cual, exhorta de manera urgente a todas las autoridades competentes del estado Zulia, a implementar todas las medidas necesarias que eviten la materialización de una nueva ola de saqueos que afecten al sector productivo, comercial e industrial de la región.
El pasado 7 de marzo se registró un gran apagón que dejó sin electricidad a casi todo el país, siendo el estado Zulia uno de los más afectados por el número de horas sin luz y también por la cantidad de saqueos que se generaron, dejando afectados a más de 500 comercios.
#ComunicadoOficial de la @CamaraMaracaibo en el cual, EXHORTA DE MANERA URGENTE a todas las autoridades competentes del estado Zulia, a implementar todas las medidas necesarias que eviten la materialización de una nueva ola de saqueos que afecten al sector productivo de la región pic.twitter.com/yYRdUl8D1s
— Cámara de Comercio (@CamaraMaracaibo) March 26, 2019
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