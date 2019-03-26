 Cámara de Comercio de Maracaibo exhorta urgentemente a implementar medidas de seguridad en la ciudad - Runrun
Lo último
   

Buscar

Cámara de Comercio de Maracaibo exhorta urgentemente a implementar medidas de seguridad en la ciudad

Yeannaly Fermin26 marzo, 20191min21

Artículos Relacionados

Noticias

Colombia considera “incursión militar” llegada de soldados rusos a Venezuela

Noticias

ONU dice que emergencia migratoria venezolana se prolongará durante dos o tres años

Noticias

Metro de Caracas no presta servicio comercio en sus líneas 1, 2 y 3

saqueos-maracaibo.jpg

LA CÁMARA DE COMERCIO DE MARACAIBO emitió un comunicado oficial en el cual, exhorta de manera urgente a todas las autoridades competentes del estado Zulia, a implementar todas las medidas necesarias que eviten la materialización de una nueva ola de saqueos que afecten al sector productivo, comercial e industrial de la región.

El pasado 7 de marzo se registró un gran apagón que dejó sin electricidad a casi todo el país, siendo el estado Zulia uno de los más afectados por el número de horas sin luz y también por la cantidad de saqueos que se generaron, dejando afectados a más de 500 comercios.

 

Post Views: 21

Enviar Comentarios

anteriorONU dice que emergencia migratoria venezolana se prolongará durante dos o tres años

siguienteColombia considera "incursión militar" llegada de soldados rusos a Venezuela

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios