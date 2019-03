Aixa López reporta 7.736 electrodomésticos dañados por mega apagón - Runrun

LA PRESIDENTA DEL COMITÉ DE AFECTADOS por Apagones y ex concejal del municipio Libertador, Aixa López, denunció la mañana de este lunes que el mega apagón que azotó a Venezuela en días recientes y que aún mantiene a varias zonas del país sin energía, dejó más de 7000 electrodomésticos dañados, según el reporte recogido en los 24 estados del país hasta la fecha.

Acompañada por el Frente Amplio de Mujeres, y de la diputada a la Asamblea Nacional, Maribel Castillo; la otrora edil capitalina rechazó la tesis oficial del ciberataque a la represa del Guri, argumentando que se trata de un sistema analógico inaugurado en 1994. “Señor Ministro, hasta ahora tenemos registrada 4855 fallas a nivel nacional, 7.736 electrodomésticos dañados (…) El problema que hoy atraviesa Venezuela en materia eléctrica es por falta de mantenimiento”, refutó.

La experta en la materia, detalló el estado en que se encuentran cada una de las centrales hidroeléctricas que surten de luz a Venezuela. En tal sentido precisó que en el caso del Guri, de 20 turbinas solo ocho están operativas; mientras que Macagua que cuenta con 12 turbinas, solo funcionan cinco, mientras que en el caso de Caruchi de las 12 turbinas solo 5 están activas. “Las termoeléctricas, quedó evidenciado, que no están operativas y por lo tanto no pudieron aportar la cantidad de megavatios requeridos para combatir la contingencia”, sentenció.

Desde las afueras de la sede de Corpoelec, la también secretaria femenina nacional de Acción Democrática, aseguró que de no corregirse estas fallas no habrá uno sino varios mega apagones que podrán en riesgo la estabilidad del país. “Son treinta mil kilómetros de líneas de transmisión que hoy no reciben mantenimiento, tenemos 455 subestaciones de las cuales 350 están en completo abandono. Estamos a merced de una caos que afecta a todos los venezolanos por negligencias de quienes ocupan el Ejecutivo”, recalcó.

Ante este panorama, López exigió a quien ocupa el máximo cargo del Ministerio de Energía Eléctrica, Luis Motta Dominguez, atender la solicitud de Nicolás Maduro y poner, de una vez por todas, su cargo a la orden para poner freno a la incapacidad que ha imperado en esta cartera los últimos cuatro años.

