MonitorDeVictimas | Le cortaron el cuello a mujer de 65 años para robar su vivienda en Petare - Runrun

La víctima residía en el barrio San José, de Petare, y fue atacada por desconocidos en su cocina. La mujer se mantenía de pie con un bastón
@Daigalaviz / Fotografìas Carlos Ramírez
DE VARIAS PUÑALADAS en el cuello mataron a una mujer de 65 años en la cocina de su casa para robarle sus pertenencias. La dama, que se apoyaba de un bastón para caminar, residía en el barrio San José de Petare, municipio Sucre.
El nieto de la víctima, un adolescente de 13 años, encontró a Simona Vaaamonde tirada en el piso de su cocina en medio de un charco de sangre. El hallazgo ocurrió el miércoles 20 de marzo a las 2:45 pm aproximadamente.
El joven había salido del liceo y se fue directo a la casa de su abuela a tomar el almuerzo, relató Nataly González, una de las hijas de la víctima.
La vivienda se encuentra en la calle La Cruz, una zona de la parte alta del barrio San José. La abuela era soltera, ama de casa y madre de dos hijas. Hasta hace poco se ganaba la vida limpiando casas y lavando ropa, pero tras un desgaste en la cadera no pudo seguir. Esperaba ser intervenida quirúrgicamente.
Simona tenía dos hijas y dos nietos, además del que la encontró tenía una nieta de 14 años. Las hijas de la víctima presumen que los atacantes ingresaron por el patio de la vivienda, pues la puerta principal no lucía forzada ni violentada.
“Mi mamá no le abría la puerta a desconocidos. Ella no era una mujer de esas, más bien era desconfiada”, aseguró González.
La hija de la víctima denunció que los hombres se llevaron de la casa una tablet, un televisor y utensilios de cocina.
De acuerdo con datos de Monitor de Víctimas, entre el 1 y el 31 de enero de 2019, un total de 13 mujeres fueron asesinadas en el Distrito Capital. Una de ellas murió en Petare luego que la atacaran en las afueras de su casa en Macaracuay para robarla. La víctima fue identificada como Graciela Buenaventura, quien también era ama de casa. Murió tras recibir varios golpes con un objeto contundente.
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