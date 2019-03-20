Borrell afirma que Zapatero no viajó a Venezuela por mandato del Ejecutivo - Runrun

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Borrell afirma que Zapatero no viajó a Venezuela por mandato del Ejecutivo

EFE20 marzo, 20191min2

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EL CANCILLER DE ESPAÑA, JOSEP BORRELL, negó este miércoles que el ex presidente de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero viajara a Venezuela “por mandato” del Ejecutivo español.

En rueda de prensa junto al presidente de la Liga Árabe Ahmed Aboul Gheit, Borrell explicó que él tuvo conocimiento del viaje de Zapatero “prácticamente al mismo tiempo que se estaba produciendo”, después de que el embajador de España en Caracas fuera avisado de la llegada del ex presidente.

El responsable de Exteriores español aseguró que no tiene “noticia” ni de que consistió el viaje ni “cuál ha podido ser el resultado de sus gestiones.

Ese viaje se produjo pocos días después de que Estados Unidos consultó con el gobierno español la posibilidad de que acogiera a altos cargos del actual Ejecutivo venezolano en caso un cambio político en el país.

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