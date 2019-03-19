Trump advierte sanciones más fuertes contra Maduro - Runrun

DONALD TRUMP, presidente de los Estados Unidos en una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro advirtió este martes que pudiera aplicar sanciones más fuertes contra Venezuela en el marco de la presión para forzar la salida del poder del mandatario Nicolás Maduro.
“Diría que hemos impuesto sanciones justo en el medio, pero podemos ser mucho más duros si necesitamos hacerlo”, agregó el mandatario estadounidense, poco después de que el Tesoro anunciara nuevas sanciones al país sudamericano, esta vez contra la minera estatal Minerven y su presidente por operaciones de oro ilícitas.
Por otra parte, el presidente brasileño Jair Bolsonaro informó que no descarta una posible intervención de Estados Unidos en Venezuela, luego de que su homólogo norteamericano Donald Trump aseguró que los dos mantenían todas las opciones sobre la mesa y amenazó con endurecer las sanciones contra miembros del régimen de Nicolás Maduro.
Bolsonaro dio una respuesta ambigua sobre el asunto en la conferencia de prensa posterior a su reunión con Trump, cuando una periodista le preguntó si permitiría que el territorio brasileño se usara para lanzar una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, o si implicaría a personal de Brasil en esa operación.
Trump aprovechó la conferencia de prensa para pedir a los militares de Venezuela que detengan su apoyo a Nicolás Maduro debido a que, a su juicio, este no es más que una marioneta de Cuba.
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