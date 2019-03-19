AN designó nuevos representantes especiales de Venezuela - Runrun

LA ASAMBLEA NACIONAL DESIGNÓ este martes 19 de marzo en sesión ordinaria a representantes especiales de Venezuela en Reino Unido e Irlanda del Norte, Hungría, Bulgaria, República Checa, Polonia y Finlandia, citando los artículos 333 y 336 numeral 11 de la Constitución Nacional.
Para Reino Unido fue designada Vanessa Neumann; para Hungría Enrique Alvarado; Bulgaria, Estefania Meléndez; República Checa la activista por los DDHH Tamara Suju; Para Polonia, Ana Medina y Marruecos José “Chato” Guedez.
AN aprueba acuerdo de reincorporar a militares que desconozcan a Maduro
El Parlamento también aprobó este martes un acuerdo para que los militares que desconozcan al mandatario, Nicolás Maduro, sean reincorporados a la Fuerza Armada respetando sus derechos, grado y condecoraciones.
“Se garantiza que cada ciudadano profesional militar que decida actuar para reponer el orden constitucional y no obedecer en lo adelante a quien usurpa el poder en nuestra patria será igualmente reincorporado a la Fuerza Armada Nacional“, dice el acuerdo aprobado por la mayoría opositora del Legislativo.
El Legislativo ya aprobó en enero pasado una ley de amnistía para los militares que decidan “defender” la Constitución y desobedecer a Maduro, pero en el documento de hoy se les indica a los funcionarios castrenses que se les “respetarán siempre los principios fundamentales constitucionalmente establecidos” para la institución.
*Con información de Unión Radio y Sumarium
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