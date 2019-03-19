MonitorDeVíctimas | Estrangularon una mujer en La Dolorita y se llevaron a su hijo de dos años - Runrun

Vecinos observaron cuando el esposo de la víctima salía de la vivienda cuando, de acuerdo a la data de muerte, ya había ocurrido el homicidio
Lysaura Fuentes @lysaurafuentes / Fotografía Carlos Ramírez
Los problemas que tenía Bárbara Mayerling Rodríguez, de 27 años de edad, con su esposo terminaron en tragedia. Este domingo, alrededor de las 6:00 de la tarde, fue encontrado su cadáver en avanzado estado de descomposición en su vivienda del sector Las Casitas I, barrio La Lira de La Dolorita, estado Miranda.
Bárbara llevaba tres años de relación con Robert Manuel Medina, con quien tenía un niño de dos años de edad llamado Axel Manuel Medina.
“Ella era muy reservada y no nos había contado que tenía problemas con el hombre”, dijo un familiar quien prefirió no identificarse.
Desde el pasado viernes, los vecinos de Bárbara se extrañaron porque no la habían visto, pero pensaron que se había trasladado hasta Santa Lucía del Tuy, en Miranda, para visitar a su madre que sufre de diabetes.
El sábado a las 6:00 de la mañana, los vecinos vieron a Robert Manuel salir con el niño de ambos en brazos, una situación que los llevó a comunicarse con un sobrino de la víctima, quien ingresó a la casa el domingo y encontró muerta a Bárbara en avanzado estado de descomposición y signos de estrangulamiento.
Funcionarios del Cicpc se encuentran buscando a la pareja de la víctima por ser el principal sospechoso del crimen y por llevarse al niño, pero hasta el momento no ha sido encontrado.
La víctima era docente en la Unidad Educativa Carmen Valverde de la zona y la menor de tres hermanos.
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