Embajadora designada por Guaidó entregó cartas credenciales al presidente de Panamá - Runrun

LA EMBAJADORA DESIGNADA EN PANAMÁ por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de 50 países, entregó este lunes sus cartas credenciales al mandatario panameño, Juan Carlos Varela.
El presidente de Panamá recibió en su despacho del Palacio Las Garzas, sede del gobierno, a Fabiola Zavarce, designada por Guaidó como embajadora en el país centroamericano.
Zavarce agradeció, en un breve pronunciamiento, al gobierno panameño por “este reconocimiento y esta reivindicación por esta lucha por la democracia”.
En un comunicado, Varela ratificó el respaldo a Guaidó y reiteró que trabajará de la mano de Zavarce para “apoyar la transición democrática en Venezuela, y una pronta convocatoria a elecciones libres, con garantías y estándares internacionales y la participación equitativa de todos los actores políticos”.
Guaidó se juramentó el pasado 23 de enero ante una multitud, luego de que el Parlamento de mayoría opositora declarara “usurpador” al presidente venezolano, Nicolás Maduro, por estimar “fraudulenta” su reelección el 20 de mayo de 2018, reseñó AFP.
Zavarce sustituye al embajador saliente designado por Maduro, Jorge Durán Centeno, un militar que acompañó al expresidente fallecido Hugo Chávez durante el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992
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