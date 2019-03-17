 Reuters: Aruba remodelará refinería de Citgo tras exención de sanciones estadounidenses - Runrun
Lo último
   

Buscar

Reuters: Aruba remodelará refinería de Citgo tras exención de sanciones estadounidenses

Reuters17 marzo, 20191min1

Artículos Relacionados

Noticias

Difieren audiencia de presentación de Rafael González para el lunes

Noticias

Juan Guaidó: “España es un lugar ideal para que vayan los chavistas que abandonen a Maduro”

Noticias

Periodista Billy Six regresa a su país tras cuatro meses de detención

CITOG.jpg

Aruba reanudará un proyecto de remodelación en una refinería de 209.000 barriles por día (bpd), una unidad de Citgo Petroleum Corp, dijo el domingo la primera ministra de la isla, después de un cambio en las sanciones sobre la petrolera la semana pasada.

Estados Unidos impuso sanciones en enero a la petrolera estatal venezolana PDVSA, para presionar por la salida del presidente Nicolás Maduro, que no es reconocido por Estados Unidos y otros 50 países como líder legítimo de la nación petrolera.

“Ahora autoridades americanas aprobaron desbloquear la sumas necesarias para continuidad de fase 2 y empleados retornarán a sus empleos”, dijo la primera ministra de la isla caribeña, Evelyn Wever-Croes, en un comunicado.

Más información en Reuters.

Post Views: 1

Enviar Comentarios

anteriorDifieren audiencia de presentación de Rafael González para el lunes

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios