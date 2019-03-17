Periodista Billy Six regresa a su país tras cuatro meses de detención - Runrun

El periodista alemán Billy Six partió a su país este domingo, 17 de marzo, luego de haber sido excarcelado hace dos días, según confirmaron la ONG Espacio Público y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.
“Él estará más seguro y eso lo es todo, pero se vulnera el derecho a trabajar en Venezuela”, dijo el SNTP en un mensaje en Twitter al comunicar que había abordado un vuelo rumbo a Alemania.
Six salió de prisión el pasado 15 de marzo y tenía más de 100 días en los calabozos del Helicoide. Los tribunales le impusieron presentación cada 15 días y prohibición de declarar sobre su caso.
El reportero, que llevaba varios meses en Venezuela cuando fue detenido, fue sometido a dos procesos judiciales y tratos crueles. Sus custodios lo mantuvieron en aislamiento y le negaron recibir la luz solar durante semanas.
El periodista fue víctima de una detención arbitraria, afirma la web de Espacio Público. “Además de ser imputado por un tribunal militar violándole las garantías de libertad personal y el debido proceso, fue obligado a ser asistido por la defensa pública” y se le limitó el derecho a acceder a una defensa privada.
El pasado 13 de diciembre, Six se declaró en huelga de hambre para exigir que le permitieran comunicarse con su familia, la embajada de Alemania en Caracas y un abogado privado. El mismo día pudo hablar directamente con la sede diplomática, pero mantuvo su protesta hasta el 22 de diciembre, cuando notificó que suspendería la medida hasta enero en espera de una solución acordada entre Venezuela y Alemania para su liberación.
Desde entonces, tanto la misión de su país como Espacio Público denunciaron trabas constantes para acceder al reportero y constatar su integridad física.
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