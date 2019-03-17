Humano Derecho con Adriana Pérez, representante del Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos. - Runrun

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Humano Derecho con Adriana Pérez, representante del Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos.

Redacción Runrun.es17 marzo, 20192min1

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¿CÓMO SURGE CADEF? ¿Cómo ven a la generación de relevo? ¿Cuáles fueron las amenazas hechas por el alcalde del municipio Tinaco hacia la emisora Rumbera Network? Estos y otros temas los estaremos conversando con Adriana Pérez, representante del Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos, una organización que busca impulsar las ideas de nuevas generaciones de activistas, promoviendo nuevos líderes sociales que promocionen, defiendan y difundan los Derechos Humanos.

“Como jóvenes debemos ser actores activos dentro de la sociedad civil organizada. Nosotros nos enfocamos en dar ese realce que tanto necesitamos y que tanto necesita Venezuela”.

En la primera pausa del rock escucharás a la banda Acción Rebelde y su canción “Contra Aires Moralistas”, seguido del tema “Como Zombies” de la agrupación Mala Influencia y finalmente escucharás la canción “Guarida” de la banda Nycalopeth; Estas son las pausas del rock planeadas por @HumbertoSanchez y @medicemouzo para este Humano Derecho.

En esta oportunidad contaremos con Humberto Sánchez Amaya (@HumbertoSanchez) y Génesis Zambrano (@medicenmouzo) como presentadores, quienes les estarán haciendo la suplencia a @fanzinero y @MelanioBar.  Somos el radioweb show semanal que mezcla la buena música con gente que ayuda gente. Transmitido por diferentes plataformas del país, es producido por RedesAyuda y Provea. Más contenido en www.humanoderecho.com

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