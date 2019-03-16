Colectivos asediaron a periodistas que cubrían visita de comisión de la ONU en Lara - Runrun

REPORTEROS DEL MEDIO DIGITAL EL PITAZO Y DEL DIARIO EL INFORMADOR, en el estado Lara, fueron asediados por colectivos este sábado, 16 de marzo, mientras cubrían una protesta frente al Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto, donde se esperaba la visita de misión de la Oficina de la alta comisionada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció que el director de Salud de la entidad, Javier Cabrera, descalificó a la prensa y expuso a los periodistas. “Son actores políticos. Vienen a tergiversar la información”, afirmó. Ante esto, los reporteros debieron resguardarse dentro del hospital, con ayuda de los familiares de los enfermos para evitar agresiones.
El reportero gráfico Emmanuel De Sousa, de El Informador, fue amenazado por colectivos en el urbanismo de la Misión Vivienda Alí Primera, mientras cubría la vista de la comisión de la ONU. Allí lo persiguieron y acosaron para arrebatarle sus equipos.
Tales ataques ocurren un día después de que la misma comisión visitara el Hospital Central de Valencia, donde colectivos agredieron a dirigentes estudiantiles y familiares de pacientes que manifestaban en el lugar.
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