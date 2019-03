Abrams se reunirá con canciller ruso para tratar situación de Venezuela - Runrun

EL REPRESENTANTE ESPECIAL DE ESTADOS UNIDOS PARA VENEZUELA, Elliott Abrams, se reunirá con el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Ryabkov y otros funcionarios del gobierno de Vladimir Putin para tratar la crisis del país gobernado por Nicolás Maduro.

La cita será la semana próxima en Roma, Italia, los días 18 y19 de marzo. De acuerdo con el mensaje publicado en Twitter por el Departamento de Estado americano, la conversación de los emisarios girará en torno a la “deteriorada situación de Venezuela”.

Abrams, dice el tuit, también hablará con Pietro Benassi, consejero diplomático del primer ministro de Italia, Giuseppe Conte.

